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    rekoru kırdık: ’de günlük aşılanan kişi sayısı 1.5 milyonu aştı

    Coronavirüs ile mücadele kapsamında başlatılan aşılama çalışmaları insanüstü bir gayretle sürüyor. 18 bin 584 merkezde 47 bin 314 sağlık çalışanı dün 1 milyon 416 bin 795 doz aşı yaptı. Sadece 'nde aşılamada günlük randevu sayısı 32 bine çıktı.

    Pandemiyi aşıyoruz

    Coronavirüs ile mücadele kapsamında başlatılan aşılama çalışmaları insanüstü bir gayretle sürüyor. 18 bin 584 merkezde 47 bin 314 sağlık çalışanı dün 1 milyon 416 bin 795 doz aşı yaptı. Sadece 'nde aşılamada günlük randevu sayısı 32 bine çıktı.

    'nde Aşı Polikniği Sorumlusu , "Her gün bir gün öncesinden daha çok aşı yapıyoruz" ifadesini kullandı. Sağlık Bakanı da dün 24 saatin dolmasına 2 saat 17 dakika kala 1.5 milyonuncu doz aşının Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde yapıldığını duyurdu. Böylelikle aşılamada 1.5 milyon barajı aşılırken, her 1 milyon kişide da günlük aşılama sayısına göre rekor kırıldı.

    Hemşire , bir günde 224 kişiye aşı yaptı. Yoğunluğu sosyal medyadan paylaştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, bu paylaşımı yaydı!

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