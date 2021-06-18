Coronavirüs ile mücadele kapsamında başlatılan aşılama çalışmaları insanüstü bir gayretle sürüyor. 18 bin 584 merkezde 47 bin 314 sağlık çalışanı dün 1 milyon 416 bin 795 doz aşı yaptı. Sadece Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi Şehir Hastanesi'nde aşılamada günlük randevu sayısı 32 bine çıktı.

Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Aşı Polikniği Sorumlusu Feti Aydın, "Her gün bir gün öncesinden daha çok aşı yapıyoruz" ifadesini kullandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da dün 24 saatin dolmasına 2 saat 17 dakika kala 1.5 milyonuncu doz aşının Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde yapıldığını duyurdu. Böylelikle aşılamada 1.5 milyon barajı aşılırken, her 1 milyon kişide dünyada günlük aşılama sayısına göre rekor kırıldı.

Hemşire Sabire Elen, bir günde 224 kişiye aşı yaptı. Yoğunluğu sosyal medyadan paylaştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, bu paylaşımı yaydı!