Koronavirüsle mücadelede en etkili yöntem elbette aşı olmak. Ancak dünyada birçok aşı karşıtının en büyük argümanı ise "aşıların kıısırlığa yol açtığı". Ancak yapılan son araştırma bunun bir safsatadan ibaret olduğunu gözler önüne serdi.
Yeni yayınlanan bir araştırma, aşı karşıtlarının iddia ettiği gibi Covid-19 aşısının sperm sayısı üzerinde herhangi bir etkisi olmadığını ortaya koydu.
JAMA'ya yayımlanan araştırma verilerine göre Moderna ve BioNTech aşısının birinci veya ikinci dozunu olan hiçbir genç ve sağlıklı erkeğin sperm sayısının ve kalitesinin düşmediği tespit edildi.