Koronavirüsle mücadelede en etkili yöntem elbette aşı olmak. Ancak dünyada birçok aşı karşıtının en büyük argümanı ise "aşıların kıısırlığa yol açtığı". Ancak yapılan son araştırma bunun bir safsatadan ibaret olduğunu gözler önüne serdi.