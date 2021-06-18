Bu hasta birkaç ay sonra gelmiş olsa, muhtemelen hastanın hayatını kurtarmak için bacağının kesilmesini önerebilirdik. O nedenle hastalardan ricamız, eğer bir sıkıntısı olan varsa, mutlaka en yakın doktora başvurup, pandemiye bakmaksızın gecikmeden tedavisine başlamasını öneriyoruz" diye konuştu.