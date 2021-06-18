Batman'da yaşayan Nazmiye Aydın'ın, rahatsızlanınca gittiği hastanede yapılan tetkiklerinde uyluğunda tümör olduğu belirlendi. Pandemi nedeniyle tedavi için hastaneye gitmekten korkan Aydın'ın uyluğundaki tümör, zamanla büyüdü.
Durumundan endişe eden yakınları, Aydın'ı 1,5 yılın sonunda Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne getirdi. Doktorlar hastayı muayene ettikten sonra, acilen ameliyata aldı. Başarılı geçen ameliyatta, Nazmiye Aydın'ın uyluğundan 5 kiloluk tümör çıkartıldı.
"İHMAL YÜZÜNDEN TÜMÖR KARPUZ BÜYÜKLÜĞÜNE ULAŞTI"
Ameliyatı yapan Dicle Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Emin Özkul, tümörün kötü huylu olduğunu ve hastanın tedavisini, pandemi nedeniyle ihmal ettiğini söyledi.