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    • Güncel
    • 18.06.2021 14:09
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    • 18.06.2021 14:40
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    SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 18 yaş üstü nüfusun yüzde 50'sinin tam doz veya ilk doz aşısı tamamlandı

    Son dakika haberi! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aşı programında yer alan 18 yaş üstü nüfusun %50’sinin tam doz veya ilk doz aşısı tamamlanmış durumda. Program, kısa sürede, beklediğiniz başarıya ulaşacak. Aşısı henüz yapılmayanların sayısında geri sayım başladı." açıklamasında bulundu.

    Bakan Koca'dan flaş aşı açıklaması

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı programında yer alan 18 yaş üstü nüfusun yüzde 50'sinin tam doz veya ilk doz Kovid-19 aşılarının tamamlandığını bildirdi.

    Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

    "Aşı programında yer alan 18 yaş üstü nüfusun yüzde 50'sinin tam doz veya ilk doz aşısı tamamlanmış durumda. Program, kısa sürede, beklediğiniz başarıya ulaşacak. Aşısı henüz yapılmayanların sayısında geri sayım başladı."

    KOVİD-19 AŞI ODALARINDA GÖREVLİ PERSONELE EK ÖDEME VERİLECEK
    Sağlık Bakanlığı, "Kovid-19 Pandemisi Nedeniyle Oluşturulan Aşı Odalarında Görev Yapan Personele Ek Ödeme" konulu genelgeyi 81 ilin sağlık müdürlüğüne gönderdi.

    Aşı çalışmalarının hızlandırıldığına dikkat çekilen genelgede, aşı odalarında görevlendirilen personele motivasyonlarının artırılması amacıyla ek ödeme yapılacağı kaydedildi.

    DÜN HER 1 MİLYON KİŞİDE GÜNLÜK AŞILAMA SAYISINA GÖRE DÜNYADAKİ EN YÜKSEK RAKAMA ULAŞTI
    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de dün, her 1 milyon kişide günlük aşılama sayısına göre, dünyadaki en yüksek sayıya ulaşıldığını bildirdi.

    Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünkü en iyi performans Türkiye'nin. Dün, her 1 milyon kişide günlük aşılama sayısına göre, dünyadaki en yüksek aşılama sayısına ulaştık. 47 bin kişilik aşı ordumuzdan bugün daha da iyi bir sonuç bekleyin." ifadelerini kullandı.

    Fahrettin Koca, illere göre 5-11 Haziran'da her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını da açıkladı. Buna göre, haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 55,20, Ankara'da 94,87, İzmir'de 32,04 olarak gerçekleşti. Haftalık verilere göre, 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller Kars, Bolu, Eskişehir, Gümüşhane ve Tokat, her 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası Hatay, Osmaniye, Adana, Edirne ve Mersin oldu.

        Türkiye, Kovid-19 ile mücadele kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne 26 bin doz Sinovac aşısı daha ulaştırdı.

        Türk Hava Yolları, geçen yıl Kovid-19 salgını nedeniyle durdurduğu yurt dışı uçuşlardaki ikram hizmetini, yarından itibaren vermeye başlayacağını duyurdu.

        İstanbul Havalimanı'nda görev yapan personel için kurulan aşı merkezi hizmet vermeye başladı.

        5 BİN 904 KİŞİNİN TESTİ POZİTİF ÇIKTI
        Türkiye'de son 24 saatte 225 bin 64 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 904 kişinin testi pozitif çıktı, 62 kişi hayatını kaybetti. Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

        Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 225 bin 64 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 904 kişinin testi pozitif çıktı, 62 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı ise 509 olarak kayıtlarda yer aldı.

        Ağır hasta sayısı 860 oldu, 4 bin 143 kişinin Kovid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 219 bin 797'ye yükseldi.

        Test sayısı 57 milyon 889 bin 862'ye ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 354 bin 153, vefat sayısı 49 bin 12 oldu.

        Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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        Haberler Güncel SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 18 yaş üstü nüfusun yüzde 50'sinin tam doz veya ilk doz aşısı tamamlandı