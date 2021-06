SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 18 yaş üstü nüfusun yüzde 50'sinin tam doz veya ilk doz aşısı tamamlandı

DÜN HER 1 MİLYON KİŞİDE GÜNLÜK AŞILAMA SAYISINA GÖRE DÜNYADAKİ EN YÜKSEK RAKAMA ULAŞTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de dün, her 1 milyon kişide günlük aşılama sayısına göre, dünyadaki en yüksek sayıya ulaşıldığını bildirdi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünkü en iyi performans Türkiye'nin. Dün, her 1 milyon kişide günlük aşılama sayısına göre, dünyadaki en yüksek aşılama sayısına ulaştık. 47 bin kişilik aşı ordumuzdan bugün daha da iyi bir sonuç bekleyin." ifadelerini kullandı.

Fahrettin Koca, illere göre 5-11 Haziran'da her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını da açıkladı. Buna göre, haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 55,20, Ankara'da 94,87, İzmir'de 32,04 olarak gerçekleşti. Haftalık verilere göre, 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller Kars, Bolu, Eskişehir, Gümüşhane ve Tokat, her 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası Hatay, Osmaniye, Adana, Edirne ve Mersin oldu.