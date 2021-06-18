SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 18 yaş üstü nüfusun yüzde 50'sinin tam doz veya ilk doz aşısı tamamlandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı programında yer alan 18 yaş üstü nüfusun yüzde 50'sinin tam doz veya ilk doz Kovid-19 aşılarının tamamlandığını bildirdi.
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"Aşı programında yer alan 18 yaş üstü nüfusun yüzde 50'sinin tam doz veya ilk doz aşısı tamamlanmış durumda. Program, kısa sürede, beklediğiniz başarıya ulaşacak. Aşısı henüz yapılmayanların sayısında geri sayım başladı."
KOVİD-19 AŞI ODALARINDA GÖREVLİ PERSONELE EK ÖDEME VERİLECEK
Sağlık Bakanlığı, "Kovid-19 Pandemisi Nedeniyle Oluşturulan Aşı Odalarında Görev Yapan Personele Ek Ödeme" konulu genelgeyi 81 ilin sağlık müdürlüğüne gönderdi.
Aşı çalışmalarının hızlandırıldığına dikkat çekilen genelgede, aşı odalarında görevlendirilen personele motivasyonlarının artırılması amacıyla ek ödeme yapılacağı kaydedildi.
DÜN HER 1 MİLYON KİŞİDE GÜNLÜK AŞILAMA SAYISINA GÖRE DÜNYADAKİ EN YÜKSEK RAKAMA ULAŞTI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de dün, her 1 milyon kişide günlük aşılama sayısına göre, dünyadaki en yüksek sayıya ulaşıldığını bildirdi.
Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünkü en iyi performans Türkiye'nin. Dün, her 1 milyon kişide günlük aşılama sayısına göre, dünyadaki en yüksek aşılama sayısına ulaştık. 47 bin kişilik aşı ordumuzdan bugün daha da iyi bir sonuç bekleyin." ifadelerini kullandı.
Fahrettin Koca, illere göre 5-11 Haziran'da her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını da açıkladı. Buna göre, haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 55,20, Ankara'da 94,87, İzmir'de 32,04 olarak gerçekleşti. Haftalık verilere göre, 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller Kars, Bolu, Eskişehir, Gümüşhane ve Tokat, her 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası Hatay, Osmaniye, Adana, Edirne ve Mersin oldu.