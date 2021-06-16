Boyun bölgesinde oluşan şişlikler, hem çocuklarda hem de yetişkinlerde görülebiliyor. Doç. Dr. Aylin Gül, bu şişliklerin basit bir enfeksiyonun sonucunda olabileceği gibi bazen de ciddi hastalıkların bulgusu olabileceğini söylüyor. Önemli bilgiler veriyor.

Tükürük bezleri, tiroid bezi, gırtlak, boyundaki kas dokusu ve diğer dokulara ait kistler, iyi huylu tümörler ile bazı doğuştan gelen problemlerin sonradan ortaya çıkmasına bağlı hastalıklar da boyunda şişlik yapabilir. Doğumsal kaynaklı kistler de boyundaki şişliklerin bir diğer nedenidir. Bu kistler ağrısız, üzerinde ısı artışı ve renk değişikliği olmayan, boyutunda değişiklik olmayan şişlikler şeklinde karşımıza çıkar.

SERT VE YAPIŞIKTIR

Lenf bezleri, eğer kötü huylu bir tümörün bu bölgeye yayılmasına bağlı olarak büyümüşse ya da kitlenin kendisi bu bölgedeki dokuların kötü huylu hastalıklarına bağlı ise şişlik sıklıkla sert, yapışık tarzda olabilir. Lenf bezi büyümelerinde sıklıkla ilaç tedavileri yeterlidir.