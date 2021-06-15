Ancak çok az oranlarda zayiimiz oldu. İzmir'de yüzde 80'in üzerinde bir aşılanma oranı var. Beklentimiz yüzde 90'ın üzerine çıkarmak. Aşılamaya gelmeyenleri tek tek arıyoruz. Neden gelmedikleri ile ilgili kafalarında soruları olanlarla görüşüp cevaplamaya çalışıyoruz ama son tercih vatandaşın. Bugün 65 bin civarı aşı randevusu var ama kapasitemiz 98 bin kişi. Bunu 140 bin kişiye de çıkarabiliriz. İhtiyaç olursa başka alanlarda hatta mobil araçlarla aşı yapmaya hazır durumdayız" dedi.