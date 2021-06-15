Koronavirüs salgını sürecinde İzmir'in durum değerlendirmesini yapan İzmir İl Sağlık Müdürü Burak Öztop, sürece ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
GÜNLÜK KAPASİTE 98 BİN KİŞİ
Toplumsal bağışıklığın sağlanması için büyük önem arz eden aşılanmanın İzmir'de her geçen gün arttığını belirten Öztop, İzmir'in günlük aşılama kapasitesinin 98 bin kişi olduğunu, dün 57 bin 488 kişinin aşılandığını, bugün için de 64 bin 826 aşı randevusu olduğunu kaydetti.
"İZMİR'İN YÜZDE 53,9'U AŞILANDI"
İzmir'in 4 milyon 394 bin olan nüfusunun 2 milyon 663 bin kişisine aşı yapıldığını dile getiren Öztop, "Böylelikle İzmir'in yüzde 53,9'una aşı yapılmış oldu. Bunlardan 1 milyon 492 bin 708'i birinci doz olmak üzere, toplamda 2 milyon 368 bin 945 doz aşı yapıldı. 30 ilçemizde bulunan tüm devlet hastaneleri ve semt polikliniklerinde aşılamaya devam ediyoruz" dedi.