Aşı durumu sorgulaması sonucu aşı yapılacak grupta yer alınıyorsa randevu için Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden tarih ve saat seçilerek randevu oluşturulabiliyor. Randevu sonrası kısa mesaj ile bilgilendirme yapılıyor. Ayrıca randevu bilgileri e-Nabız ve MHRS uygulamalarında da görünüyor.

Aşı olmak için seçilen randevu saatinde randevu alınan sağlık kuruluşuna gidilmesi gerekiyor. AŞILA uygulamasından randevu sahibinin sorgulaması yapılıyor. Yine uygulama üzerinden aşının barkodu okutuluyor ve kaydediliyor. Kayıt işlemi sonrası aşı uygulanıyor.

Aşı 2 doz halinde uygulanıyor. İkinci doz randevusu ilk doz uygulamasının ardından sağlık personeli tarafından oluşturuluyor ya da isteyenler kendi randevularını kendileri alabiliyor. İkinci doz randevu bilgileri yine kısa mesaj yolu ile iletiliyor. Ayrıca e-Nabız uygulamasından da randevu bilgilerini görüntülemek mümkün.

Aşı olanlar e-Nabız ve Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden elektronik aşı kartına erişebilecek.

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