İstanbul'da 3 milyon 759 bin 715'i birinci doz, 2 milyon 260 bin 338'i ikinci doz olmak üzere uygulanan toplam aşı miktarı 6 milyon 20 bin 53 oldu.





An itibariyle 35 Milyon doz aşıya ulaştık. 35 Milyonuncu doz aşı az önce Çanakkale Bayramiç'te yapıldı. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 15, 2021

Ankara'da toplam 2 milyon 963 bin 102 doz aşı yapılırken, birinci doz miktarı 1 milyon 800 bin 98'e, ikinci doz miktarı da 1 milyon 163 bin 4'e yükseldi.

İzmir'de ise 1 milyon 432 bin 21'i birinci doz, 948 bin 985'i ikinci doz olmak üzere toplam 2 milyon 381 bin 6 doz Kovid-19 aşısı yapıldı.