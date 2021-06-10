Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda Sağlık Bakanlığınca belirlenen "Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi" kapsamında aşılama süreci devam ediyor.
Bakanlığın aşılama takvimine göre sisteme tanımlanan 45 yaş ve üzeri vatandaşlar da bugünden itibaren randevu aldıkları sağlık kuruluşlarında aşılarını olabiliyor.
SAYI 32 MİLYONA ULAŞTI
Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı 32 milyonu aştı.
İstanbul'da yapılan birinci doz aşı sayısı 3 milyon 167 bin 347, ikinci doz aşı sayısı 2 milyon 190 bin 444 ve toplamda 5 milyon 357 bin 791, Ankara'da birinci doz aşı sayısı 1 milyon 556 bin 496, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 131 bin 48 ve toplamda 2 milyon 687 bin 544, İzmir'de ise birinci doz aşı sayısı 1 milyon 254 bin 440, ikinci doz aşı sayısı 924 bin 713, toplamda 2 milyon 179 bin 153 doz olarak kayıtlara geçti.
DÜNYA GENELİ 2 MİLYAR DOZU AŞKIN AŞI YAPILDI
Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı bugüne dek 2 milyar 260 milyon dozdan fazla aşı uygulandı.
Kovid-19 aşı verilerinin derlendiği "Ourworldindata.org" sitesine göre, Çin 824 milyon 860 bin doz ile en fazla aşı yapılan ülke olurken, bu ülkeyi 304 milyon 750 bin ile ABD, 242 milyon 726 bin ile Hindistan, 74 milyon 810 bin ile Brezilya, 69 milyon 250 bin ile İngiltere, 57 milyon 890 bin ile Almanya, 40 milyon 840 bin ile Fransa, 39 milyon 890 bin ile İtalya, 35 milyon 170 bin ile Meksika, 32 milyon 41 bin ile Türkiye, 31 milyon 610 bin ile Rusya, 31 milyon ile İspanya, 30 milyon 160 bin ile Endonezya, 27 milyon 260 bin ile Kanada, 23 milyon 240 bin ile Polonya ve 20 milyon 380 ile Japonya izledi.