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    • Sağlık
    • 10.06.2021 13:25
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    • 10.06.2021 14:16
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    lama tam gaz! İşte Türkiye'de toplam yapılan birinci ve ikinci doz aşı miktarı

    Son dakika haberine göre Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz miktarı 32 milyonu aştı. Öte yandan Sağlık kuruluşları, yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 45 yaş ve üzeri vatandaşlar için sürecine başladı.

    Flaş haber: Aşılamada o eşik de geçildi

    Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda Sağlık Bakanlığınca belirlenen "Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi" kapsamında aşılama süreci devam ediyor.

    Bakanlığın aşılama takvimine göre sisteme tanımlanan 45 yaş ve üzeri vatandaşlar da bugünden itibaren randevu aldıkları sağlık kuruluşlarında aşılarını olabiliyor.

    SAYI 32 MİLYONA ULAŞTI
    Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı 32 milyonu aştı.

    İstanbul'da yapılan birinci doz aşı sayısı 3 milyon 167 bin 347, ikinci doz aşı sayısı 2 milyon 190 bin 444 ve toplamda 5 milyon 357 bin 791, Ankara'da birinci doz aşı sayısı 1 milyon 556 bin 496, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 131 bin 48 ve toplamda 2 milyon 687 bin 544, İzmir'de ise birinci doz aşı sayısı 1 milyon 254 bin 440, ikinci doz aşı sayısı 924 bin 713, toplamda 2 milyon 179 bin 153 doz olarak kayıtlara geçti.

    DÜNYA GENELİ 2 MİLYAR DOZU AŞKIN AŞI YAPILDI
    Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı bugüne dek 2 milyar 260 milyon dozdan fazla aşı uygulandı.

    Kovid-19 aşı verilerinin derlendiği "Ourworldindata.org" sitesine göre, Çin 824 milyon 860 bin doz ile en fazla aşı yapılan ülke olurken, bu ülkeyi 304 milyon 750 bin ile ABD, 242 milyon 726 bin ile Hindistan, 74 milyon 810 bin ile Brezilya, 69 milyon 250 bin ile İngiltere, 57 milyon 890 bin ile Almanya, 40 milyon 840 bin ile Fransa, 39 milyon 890 bin ile İtalya, 35 milyon 170 bin ile Meksika, 32 milyon 41 bin ile Türkiye, 31 milyon 610 bin ile Rusya, 31 milyon ile İspanya, 30 milyon 160 bin ile Endonezya, 27 milyon 260 bin ile Kanada, 23 milyon 240 bin ile Polonya ve 20 milyon 380 ile Japonya izledi.

        Dünya genelinde Kovid-19'a karşı uygulanan aşı 2 milyar 260 milyon dozu aştı.

        Nüfusa oranla en fazla doz aşı yapılan ülke, her 100 kişiye düşen doz sayısının 138,83 olduğu Doğu Afrika'daki ada ülkesi Seyşeller oldu. Seyşeller ile 9 ülkede uygulanan doz sayısı nüfusu aştı.

        Her 100 kişiye uygulanan doz sayısı Birleşik Arap Emirlikleri'nde 136,58, Malta'da 127,9, San Marino'da 127,27, İsrail'de 122,62, Bahreyn'de 109,29, Moğolistan'da 106,19, Şili'de 103,73 ve İngiltere'de 102,01 oldu.

        TÜRKİYE EN ÇOK AŞI YAPILAN 10. ÜLKE
        Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Türkiye'de bugüne kadar 32 milyon 41 bin 636 doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

        Türkiye, toplam aşı sayısı bakımından dünyada 10. sırada yer alırken her 100 kişiye düşen aşı sayısı 37,93 oldu. 18 milyon 581 bin 754 kişiye ilk doz, 13 milyon 459 bin 882 kişiye de ikinci doz aşılar uygulandı.

        Bugüne dek kullanımına veya acil kullanımına izin verilen Kovid-19 aşıları biri hariç, iki doz halinde ve aralıklı uygulanıyor. Dolayısıyla tatbik edilen doz sayısı, aynı sayıda bireyin aşılanmasının tamamlandığı anlamına gelmiyor.

            Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde vaka sayısı 175 milyon 216 bini aştı, 3 milyon 778 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

            VAKA TABLOSUNDA SON DURUM
            Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

            Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 204 bin 827 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 386 kişinin testi pozitif çıktı, 96 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 482 olarak kayıtlarda yer aldı.

            Ağır hasta sayısı 1096 oldu, 6 bin 3 kişinin Kovid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 160 bin 774'e yükseldi.

            Test sayısı 55 milyon 455 bin 452'ye ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 287 bin 980, vefat sayısı 48 bin 164 oldu.

            Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,8, yatak doluluk oranı yüzde 49,9, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 62,8, ventilatör doluluk oranı yüzde 27,6, ortalama temaslı tespit süresi 7,5 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

            Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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            Haberler Sağlık Aşılama tam gaz! İşte Türkiye'de toplam yapılan birinci ve ikinci doz aşı miktarı