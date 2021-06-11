MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ BELİRTİLERİ NELER?

İlk belirtiler ateş, baş ağrısı, şişlikler, sırt ağrısı ve genel bir halsizliktir. Ateş düştüğünde, genellikle yüzde başlayan ve vücudun diğer bölgelerine, en yaygın olarak avuç içlerine ve ayak tabanlarına yayılan bir döküntü gelişebilir.

Son derece kaşıntılı olabilen döküntü kabuk oluşturmadan farklı aşamalardan geçer. Lezyonlar sakarlaşmaya neden olabilir. Enfeksiyon genellikle kendi kendine geçer ve 14 ila 21 gün arasında sürer.

Ancak virüsün kaç hastaya bulaştığı veya virüsün İngiltere'de korona virüsle birlikte yayılıp yayılmadığı hakkında hiçbir ayrıntı vermedi. Deride kabarcıklara neden olan nadir tropik hastalığa maymunlar, sıçanlar, sincaplar ve diğer küçük memeliler tarafından yayılan bir virüs neden oluyor.