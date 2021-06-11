Maymun çiçeği virüsü nedir? Maymun çiçeği virüsü belirtileri, nasıl bulaşıyor, tedavisi var mı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. İngiltere'de iki ölümcül maymun çiçeği virüsünün görüldüğü haberleri gündemde büyük yankı uyandırdı ve koronavirüs salgını devam ederken bir de bu gelişme ile karşılaşan vatandaşlar merakla detayları araştırır oldu. Monkeypox (Maymun çiçeği) hakkkında bilgiler…
MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ NEDİR?
Deride kabarcıklara neden olan nadir tropik hastalığa maymunlar, sıçanlar, sincaplar ve diğer küçük memeliler tarafından yayılan bir virüs neden oluyor. Ancak bilim insanları bu virüsün insandan insana bulaşmasının oldukça nadir olduğunu belirterek koronavirüs kadar kolay yayılmadığının altını çizdi.
MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ BELİRTİLERİ NELER?
İlk belirtiler ateş, baş ağrısı, şişlikler, sırt ağrısı ve genel bir halsizliktir. Ateş düştüğünde, genellikle yüzde başlayan ve vücudun diğer bölgelerine, en yaygın olarak avuç içlerine ve ayak tabanlarına yayılan bir döküntü gelişebilir.
Son derece kaşıntılı olabilen döküntü kabuk oluşturmadan farklı aşamalardan geçer. Lezyonlar sakarlaşmaya neden olabilir. Enfeksiyon genellikle kendi kendine geçer ve 14 ila 21 gün arasında sürer.
Ancak virüsün kaç hastaya bulaştığı veya virüsün İngiltere'de korona virüsle birlikte yayılıp yayılmadığı hakkında hiçbir ayrıntı vermedi. Deride kabarcıklara neden olan nadir tropik hastalığa maymunlar, sıçanlar, sincaplar ve diğer küçük memeliler tarafından yayılan bir virüs neden oluyor.