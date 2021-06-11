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    • Sağlık
    • 11.06.2021 11:17
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    • 11.06.2021 11:17
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    ? , , ? İşte görülen ülkeler…

    Gündemde yaşanan gelişmeler yakından takip ediliyor ve büyük bir merak uyandıran ? Sorusunun yanıtı araştırılıyor. Koronavirüs salgınıyla mücadele eden tüm dünyada insanları korkutan bir gelişme yaşandı ve İngiltere’de maymun çiçeği virüsüne rastlandı. Vatandaşlar merakla , , ? sorgulamalarını yapmaya başladı. Peki bu virus hangi ülkelerde görüldü, ölümcül mü? İşte tüm bilgiler…

    takvim.com.tr
    Maymun çiçeği virüsü nedir?

    Maymun çiçeği virüsü nedir? Maymun çiçeği virüsü belirtileri, nasıl bulaşıyor, tedavisi var mı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. İngiltere'de iki ölümcül maymun çiçeği virüsünün görüldüğü haberleri gündemde büyük yankı uyandırdı ve koronavirüs salgını devam ederken bir de bu gelişme ile karşılaşan vatandaşlar merakla detayları araştırır oldu. Monkeypox (Maymun çiçeği) hakkkında bilgiler…

    MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ NEDİR?

    Deride kabarcıklara neden olan nadir tropik hastalığa maymunlar, sıçanlar, sincaplar ve diğer küçük memeliler tarafından yayılan bir virüs neden oluyor. Ancak bilim insanları bu virüsün insandan insana bulaşmasının oldukça nadir olduğunu belirterek koronavirüs kadar kolay yayılmadığının altını çizdi.

    MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ BELİRTİLERİ NELER?

    İlk belirtiler ateş, baş ağrısı, şişlikler, sırt ağrısı ve genel bir halsizliktir. Ateş düştüğünde, genellikle yüzde başlayan ve vücudun diğer bölgelerine, en yaygın olarak avuç içlerine ve ayak tabanlarına yayılan bir döküntü gelişebilir.

    Son derece kaşıntılı olabilen döküntü kabuk oluşturmadan farklı aşamalardan geçer. Lezyonlar sakarlaşmaya neden olabilir. Enfeksiyon genellikle kendi kendine geçer ve 14 ila 21 gün arasında sürer.

    Ancak virüsün kaç hastaya bulaştığı veya virüsün İngiltere'de korona virüsle birlikte yayılıp yayılmadığı hakkında hiçbir ayrıntı vermedi. Deride kabarcıklara neden olan nadir tropik hastalığa maymunlar, sıçanlar, sincaplar ve diğer küçük memeliler tarafından yayılan bir virüs neden oluyor.

        HANGİ ÜLKELERDE GÖRÜLDÜ?

        Maymun çiçeği çoğunlukla Orta ve Batı Afrika'da görülüyor. Ancak İngiliz yetkililer hastaların kimliklerini ve hangi ülkeyi ziyaret ettiklerini açıklamadı. Hastaların Mayıs ayının ilk haftalarından enfekte olduğu ve İngiltere'ye döndüklerinde pandemi kısıtlamaları kapsamında karantinaya girdikleri açıklandı. İngiliz basınında yer alan haberlere göre, söz konusu hastalar Covid kuralları kapsamında ev karantinasında bulunuyordu. Sağlık Bakanı durumu 'kesinlikle standart' olarak nitelendirdi ve 'bu tür salgınlarla her zaman karşılaşıldığı' konusunda ısrar etti.
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