Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Sağlık
    • 26.05.2021 19:49
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 26.05.2021 20:21
    ABONE OL

    Son dakika! geneli uygulanan toplam sayısını açıkladı

    Gelen son dakika haberine göre nca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam miktarı saat 19.45 itibarıyla 28 milyon 387 bin 402'ye ulaştı.

    Uygulanan toplam aşı sayısı açıklandı

    Son dakika haberi... nın "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 26 Mayıs saat 19.45 itibarıyla uygulanan birinci doz sayısı 16 milyon 248 bin 459, ikinci doz aşı 12 milyon 138 bin 943 oldu. Böylece toplam doz miktarı 28 milyon 387 bin 402'ye yükseldi.

    İstanbul'da uygulanan birinci doz aşı sayısı 2 milyon 730 bin 31, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 926 bin 997, toplam 4 milyon 657 bin 28; Ankara'da birinci doz aşı sayısı 1 milyon 333 bin 526, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 23 bin 706, toplam 2 milyon 357 bin 286; İzmir'de ise birinci doz aşı sayısı 1 milyon 89 bin 133, ikinci doz aşı sayısı 846 bin 186, toplam 1 milyon 935 bin 319 doz olarak kayıtlara geçti.

    Bakanlığınca son 24 saatte birinci ve ikinci doz toplam 153 bin 628 Kovid-19 aşısı yapıldı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Bakan Koca'dan önemli açıklamalar
    Haberler Sağlık Son dakika! Sağlık Bakanlığı Türkiye geneli uygulanan toplam aşı sayısını açıkladı