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    • 27.05.2021 09:55
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    813 bin 400 ve eğitim çalışanı için olma imkânı

    Son dakika haberi... Bakanı : 40 yaş üstü 57 bin mesai arkadmızın daha randevularının açılmasıyla 813 bin 400 ve eğitim çalışanımız için aşı olma imkânı sağlanmış oldu.

    Yüz binlerce öğretmen için aşı olma imkânı

    Bakanı , ve eğitim çalışanlarına ilişkin öncelikli Kovid-19 uygulaması randevusuna, şu ana kadar 813 bin 400 personelin dahil edildiğini bildirdi.


    Bakan Selçuk, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

    "Öğretmenlerimiz ve eğitim çalışanlarımız için öncelikli aşı uygulaması hızla devam ediyor. 40 yaş üstü 57 bin mesai arkadaşımızın daha randevularının açılmasıyla 813 bin 400 öğretmen ve eğitim çalışanımız için aşı olma imkanı sağlanmış oldu. Sağlıkla kavuşmak dileğiyle."

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