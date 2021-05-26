Son dakika: Şoke eden olay! Koronavirüs aşısı yaptırdı hayatını kaybetti! Belçika Johnson & Johnson aşısını durdurdu!

Belçika aşı olan birinin hayatını kaybetmesi sonrası Johnson & Johnson Kovid-19 aşısının kullanımını askıya aldı.
AP'den gelen son dakika gelişmesine göre, karar bu aşıyı olan 41 yaşındaki birinin hayatını kaybetmesinden sonra alındı.
Hükümet konu ile ilgili yaptığı açıklamada, aşı için Avrupa İlaç Ajansından acil tavsiye istediğinin altını çizdi.
Aynı açıklamada hasta mahremiyeti nedeniyle hayatını kaybeden kişinin yaşı haricinde hiçbir bilgiye yer verilmedi.
Belçika, Johnson & Johnson aşısını, hareket kabiliyeti kısıtlı yaşlılar ve evsizler için kullanıyordu.
Benzer bir haber geçtiğimiz saatlerde İngiltere yapımı AstraZeneca'dan gelmişti.
Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde yaşayan 39 yaşındaki İngiliz model Stephanie Dubois, AstraZeneca aşısı olduktan günler sonra hayatını kaybetmişti.
İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Dubois'in koronavirüs aşısı olduktan sonra damarlarında kan dolaşımını engelleyen pıhtılaşma oluşmuş ve bu durum ölümüne neden olmuştu.