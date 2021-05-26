Son dakika: Şoke eden olay! Koronavirüs aşısı yaptırdı hayatını kaybetti! Belçika Johnson & Johnson aşısını durdurdu!

Öte yandan dünya genelinde 1 milyar 740 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı.

Çin 546 milyon 710 bin doz ile en fazla aşı yapılan ülke olurken Çin'i 287 milyon 790 bin ile ABD, 200 milyon 660 bin ile Hindistan, 63 milyon 740 bin ile Brezilya, 61 milyon 420 bin ile İngiltere, 45 milyon 400 bin ile Almanya, 33 milyon 90 bin ile Fransa, 31 milyon 850 bin ile İtalya, 28 milyon 332 bin ile Türkiye, 27 milyon 30 bin ile Rusya, 26 milyon 950 bin ile Meksika, 24 milyon 880 bin ile İspanya, 24 milyon 830 bin ile Endonezya ve 21 milyon 640 bin ile Kanada izledi.