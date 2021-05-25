Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve BioNTech CEO'su Uğur Şahin'in görüşmesinde, İngiltere'deki bilimsel araştırmalar masaya yatırıldı.
12 hafta sonra yapılan BioNTech 2. doz aşılarının 3-4 ve 6-8 hafta sonra yapılan aşılamadan daha güçlü bağışıklık sağladığı vurgulandı.
6-8 İLE BAŞLANANLAR ÖYLE DEVAM EDECEK
Bu kapsamda haziranda gelecek BioNTech aşıları için 2. doz randevuların 12 hafta sonrasına verileceği belirtildi. Daha önce BioNTech 2. doz aşı randevularını 6-8 hafta sonrasına alanların randevularının aynen geçerli olacağı da öğrenildi.