28 MİLYONU AŞTI

Sağlık Bakanlığının "COVID-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu"nda yer alan anlık verilere göre, saat 15.02 itibarıyla 16 milyon 33 bin 112 kişiye COVID-19 aşısının birinci dozu uygulanırken, 11 milyon 993 bin 623 kişinin ikinci dozları da tamamlandı. Böylece yapılan toplam aşı sayısı 28 milyon 26 bin 735'e çıktı.

Sağlık Bakanlığınca "COVID-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi" kapsamında öncelikli grupların aşılanmasına devam edildi.