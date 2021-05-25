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    • 25.05.2021 09:32
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    Son dakika: aşısının ikinci doz süresinde flaş değişiklik!

    Son dakika haberleri... Koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan aşısının ikinci dozu geçtiğimiz günlerde 6-8 haftaya uzatılmıştı. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu toplantısında, haziranda gelecek BioNTech aşılarının 2. Doz uygulamalarının 12 hafta sonra yapılması görüşüldü.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve BioNTech CEO'su Uğur Şahin'in görüşmesinde, İngiltere'deki bilimsel araştırmalar masaya yatırıldı.

    12 hafta sonra yapılan BioNTech 2. doz aşılarının 3-4 ve 6-8 hafta sonra yapılan aşılamadan daha güçlü bağışıklık sağladığı vurgulandı.

    6-8 İLE BAŞLANANLAR ÖYLE DEVAM EDECEK
    Bu kapsamda haziranda gelecek BioNTech aşıları için 2. doz randevuların 12 hafta sonrasına verileceği belirtildi. Daha önce BioNTech 2. doz aşı randevularını 6-8 hafta sonrasına alanların randevularının aynen geçerli olacağı da öğrenildi.

        Sabah'ta yer alan habere göre, Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Deniz Çalışkan Odabaş "BioNTech aşılaması 12 hafta arayla gerçekleştiğinde Türkiye'de çok daha hızlı aşılama yapılmış olur ve tek doz aşısını yaptıranlar haziranda 50 milyona yaklaşır.

        Toplumsal bağışıklık yüzde 80'e ulaşır. Kısa sürede 20 yaş üstü herkes aşılanır ve eylüle mutlu şekilde gireriz" dedi.

        Bakan Koca, 74. Dünya Sağlık Asamblesi'nde yaptığı konuşmada da Türkiye'nin aşılamadaki başarısına dikkat çekerek, "1 milyondan fazla sağlık çalışanımızı 45 günde aşılamayı başardık" ifadesini kullandı.

            28 MİLYONU AŞTI
            Sağlık Bakanlığının "COVID-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu"nda yer alan anlık verilere göre, saat 15.02 itibarıyla 16 milyon 33 bin 112 kişiye COVID-19 aşısının birinci dozu uygulanırken, 11 milyon 993 bin 623 kişinin ikinci dozları da tamamlandı. Böylece yapılan toplam aşı sayısı 28 milyon 26 bin 735'e çıktı.

            Sağlık Bakanlığınca "COVID-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi" kapsamında öncelikli grupların aşılanmasına devam edildi.

            Şu ana kadar 100 milyon doz Sinovac, 120 milyon doz BioNTech ve 50 milyon doz Sputnik V olmak üzere toplam 270 milyon doz aşının temini için anlaşma yapıldı.

            Aşılama programında şu an Sinovac ve BioNTech aşıları kullanılırken, Sputnik V aşısının ilk partisinin kısa süre içinde Türkiye'ye ulaşması bekleniyor.

            Yerli COVID-19 aşısının geliştirilmesi için sürdürülen 18 çalışmadan biri olan Erciyes Üniversitesinin inaktif aşısının Faz-2 çalışması tamamlanırken, Faz-3 çalışmasına birkaç hafta içinde başlanması hedefleniyor.
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            Haberler Güncel Son dakika: BioNTech aşısının ikinci doz süresinde flaş değişiklik!