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    El ve ayaklardaki uyuşmalara dikkat! i eksikliğini gösteriyor

    i eksikliği, beyin, sinir, kalp, mide, bağırsak ve kas fonksiyonlarında önemli role sahip oluyor. Hematolog Dr. Öğr. Üyesi , B vitamini eksikliğinin vücutta ortaya çıkardığı belirtiler ve yetersizliğinde oluşabilecek hastalıklar hakkında önemli bilgiler veriyor: döküntüleri, ağız çevresinde yara ve çatlaklar, dudaklarda pullanma, zayıflık, halsizlik, sinirlilik, karın krampları ve mide bulantısı, ishal veya kabızlık gibi bağırsak sorunları, el ve ayaklarda uyuşma ve karıncalanma, stres B vitamini eksikliğine işaret eder.

    El ve ayaklardaki uyuşmalara dikkat! B vitamini eksikliğini gösteriyor

    B Vitamini eksikliği, beyin, sinir, kalp, mide, bağırsak ve kas fonksiyonlarında önemli role sahip oluyor. Hematolog Dr. Öğr. Üyesi , i eksikliğinin vücutta ortaya çıkardığı belirtiler ve yetersizliğinde oluşabilecek hastalıklar hakkında önemli bilgiler veriyor: döküntüleri, ağız çevresinde yara ve çatlaklar, dudaklarda pullanma, zayıflık, halsizlik, sinirlilik, karın krampları ve mide bulantısı, ishal veya kabızlık gibi bağırsak sorunları, el ve ayaklarda uyuşma ve karıncalanma, stres B vitamini eksikliğine işaret eder.

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    sal anormallikler, nörolojik rahatsızlıklar, depresyon, ızlık, , uykusuzluk, , durumları ve cilt hastalıkları B vitamini eksikliğinde oluşabilir. B12 vitamini daha çok karaciğer, tavuk ve kırmızı ette, B7 ve B9 vitaminleri ise meyve ve sebzelerden elde ediliyor.

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    Haberler Sağlık El ve ayaklardaki uyuşmalara dikkat! B vitamini eksikliğini gösteriyor