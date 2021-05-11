El ve ayaklardaki uyuşmalara dikkat! B vitamini eksikliğini gösteriyor

B Vitamini eksikliği, beyin, sinir, kalp, mide, bağırsak ve kas fonksiyonlarında önemli role sahip oluyor. Hematolog Dr. Öğr. Üyesi Aliihsan Gemici, B vitamini eksikliğinin vücutta ortaya çıkardığı belirtiler ve yetersizliğinde oluşabilecek hastalıklar hakkında önemli bilgiler veriyor: Deri döküntüleri, ağız çevresinde yara ve çatlaklar, dudaklarda pullanma, zayıflık, halsizlik, sinirlilik, karın krampları ve mide bulantısı, ishal veya kabızlık gibi bağırsak sorunları, el ve ayaklarda uyuşma ve karıncalanma, stres B vitamini eksikliğine işaret eder.

DEPRESYONA YOL AÇAR

Doğumsal anormallikler, nörolojik rahatsızlıklar, depresyon, kansızlık, hipertansiyon, uykusuzluk, kalp hastalığı, enflamatuar durumları ve cilt hastalıkları B vitamini eksikliğinde oluşabilir. B12 vitamini daha çok karaciğer, tavuk ve kırmızı ette, B7 ve B9 vitaminleri ise meyve ve sebzelerden elde ediliyor.