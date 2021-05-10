Koronavirüsün bir etkisi daha ortaya çıktı! Beyinde damar tıkanıklığına bağlı inme tespit edildi!

'10 Mayıs Dünya İnme Önleme Günü' kapsamında, halk arasında felç olarak bilinen inme hastalığı hakkında bilgiler veren Uzm. Dr. Atilla Kara, "İnme; beyinde damar tıkanıklığı veya kanama sonucunda oluşan ve dünya genelinde ölüm nedeni olarak ikinci sırada yer alan bir hastalıktır.