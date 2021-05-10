Koronavirüsün bir etkisi daha ortaya çıktı! Beyinde damar tıkanıklığına bağlı inme tespit edildi!

'10 Mayıs Dünya İnme Önleme Günü' kapsamında, halk arasında felç olarak bilinen inme hastalığı hakkında bilgiler veren Uzm. Dr. Atilla Kara, "İnme; beyinde damar tıkanıklığı veya kanama sonucunda oluşan ve dünya genelinde ölüm nedeni olarak ikinci sırada yer alan bir hastalıktır.
İnme ile beraber vücutta aniden gelişen kuvvetsizlik, kısmi felçler, konuşma bozuklukları, görme bozuklukları, görme gibi beyinle ilgili şikayetler oluşmaktadır. Genellikle inme, beyindeki damarın tıkanmasıyla ortaya çıkar" dedi.
"KORONA VİRÜS İNMEYİ TETİKLEYEBİLİR"
Korona virüsün nörolojik etkilerine dikkat çeken Uzm. Dr. Kara, "İnme hastalığında; hipertansiyon, şeker hastalığı, sigara, yüksek kolesterol, Covid 19 enfeksiyonu en önemli risk faktörleridir.