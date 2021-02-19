"POLEN MEVSİMİ ARTIK 20 GÜN ÖNCE BAŞLIYOR"

Doç. Dr. Nacaroğlu, polenleşme süresiyle birlikte polenlerin düzeyi ve alerjik özelliklerinin arttığına işaret ederek, şu bilgileri verdi:

"Son yıllarda yapılan çalışmalarla dünya üzerinde küresel ısınma ve artan karbondioksit konsantrasyonlarının, bazı bitkilerde polinizasyon dönemlerinin başlaması, sona ermesi ve atmosferdeki polen konsantrasyonları üzerinde etkili olduğu gösterildi. ABD'de yapılan yeni bir çalışmanın verilerine göre küresel ısınmanın etkilerine bağlı 1990'dan beri Kuzey Amerika'da polen mevsimlerinin ortalama 20 gün önce başladığı ve yüzde 20 daha fazla polen konsantrasyonlarına artışa neden olduğu gösterildi. Aynı araştırmacılar önümüzdeki yıllarda polen mevsimlerinin daha da kötüleşmesini beklediklerini belirtti. Atmosferik değişimlerin polenler üzerine olan bir diğer önemli etkisi de uzun mesafe taşınımda görülür. Ayrıca Kuzey Atlantik Salınımı (KAS), uzun mesafe taşınıma ve özellikle erken ilkbaharda bitkileri etkileyerek polinizasyonun erken veya geç başlamasına neden olur. KAS, ülkemizde erken ilkbahar döneminde çiçeklenen ve alerjik öneme sahip olan fındık, kızılağaç, Huş ağacı, dişbudak gibi rüzgarla tozlaşan ağaçlarda çiçeklerin erken veya geç açılmasına neden olur."