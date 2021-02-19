Küresel ısınmanın sonucu olarak iklim değişikliğiyle birlikte günümüzde alerjilerin daha şiddetli seyrettiğine dikkat çeken Medipol Mega Üniversite Hastanesi Çocuk İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Bölümünden Doç. Dr. Hikmet Tekin Nacaroğlu, "Hava kirliliği solunum yolu hastalıklarını arttırıyor. Küresel ısınma, sanayi devrimine paralel olarak fosil yakıtları kullanımının ve nüfusun artması, ormanların azalması, kentleşme ve yanlış tarım uygulamalarının bir sonucu olarak atmosferdeki karbondioksit, metan, azot oksit gazları, kloroflorokarbon ve ozon ile su buharı oranındaki artışla ortaya çıkıyor. Bu artan insan faaliyetleri doğal iklim değişikliğini hızlandırarak küresel iklim değişikliklerine neden oluyor. Endüstrileşme ile birlikte petrol, doğal gaz, kömür gibi fosil yakıtların yoğun kullanılmasıyla, atmosferde zehirli sera gazlarının miktarı arttı. Ortaya çıkan hava kirliliği ile ilişkili olarak da toplumda alerjik rinit ve astım gibi solunum yolu hastalıkları şiddetinde artışlar ortaya çıktı" ifadelerini kullandı.
"KÜRESEL ISINMA POLEN SALINIMINI ARTIYOR"
En önemli alerjenlerden birinin polenler olduğunu ifade eden Doç. Dr. Nacaroğlu, şöyle devam etti:
"Solunum yolu alerjilerine yol açabilen ve çoğunluğu rüzgârla tozlaşan bitkilere ait polenler ile bunların havadaki konsantrasyonları büyük oranda küresel ısınmaya bağlı meydana gelen iklim değişikliklerinden etkilenir. İklimin polinizasyon üzerine etkisi uzun süreli ölçüm ve araştırmalara dayanmakta olup, kısa süreli değişimler ise meteorolojik olayların etkisi altında gerçekleşir. Havadaki polenlerin miktarlarına meteorolojik faktörlerden sıcaklık, rüzgâr hızı, nem, bulutluluk ve toplam yağış miktarı etkili olur. Genelde güneşli ve sıcaklığın yüksek olduğu, orta şiddetli rüzgârlı ve yağışsız günler polen salınımının en yüksek miktarda görüldüğü dönemlerdir."