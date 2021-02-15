



"Bu aşının mutant virüslere karşı daha avantajlı olduğu biliniyor. Artık diğer batılı ülkeler de bu inaktif aşıya doğru yönelmeye başladı. Dolayısıyla bu bizim için bir avantaj. Çünkü biz toplumumuzu inaktif aşı ile aşılıyoruz. Bu demektir ki toplum bağışıklık kazandığı takdirde bu mutant virüslere karşı da etkin olacağı yönünde bir öngörü var. Toplumumuzun hem tedbirlere sonuna kadar uyarak hem de aşılanmasıyla bahar aylarının sonuna doğru daha iyi bir noktaya geleceğimiz öngörüsünü oluşturuyor. Yaza da daha sağlıklı bir şekilde girebileceğimizi umuyorum. Bu virüs salgınının önüne ancak bu şekilde geçebiliriz."

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