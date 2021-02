Sağlık Bakanlığı, koronavirüs aşısı için normalde her 10 dakikada 1 açılan Merkezi Hekim Randevu Sistemi'ni (MHRS), öğleden sonrası için her 5 dakikada 1'e çekti. Böylece bundan böyle her gün öğleden önce her 10 dakikada 1, öğleden sonraları ise her 5 dakikada 1 kişi Kovid-19'a karşı aşılanacak.