Uygulamanın aile sağlığı merkezlerinde kaosa neden olacağını öne süren Eryazğan, "Beş dakikada bir demek, öğleden sonra bir hekime her saat için 12 randevu demek. Yaklaşık dört saat için her hekime 48 randevu demek. Aile sağlığı merkezinde beş aile hekimi varsa, toplamda 240 kişi demek. 240 kişinin bir aile sağlığı merkezinde aşı olması, hem aşı alanlarının kısıtlı olması nedeniyle hem de aşılama programının çok ağır ve aksak çalışmasından dolayı, yüzde 50'sinin aşı olamadan geri dönmesi demek" dedi. Eryazğan, aşı için geliştirilen AŞILA uygulamasında geçen cuma sıkıntılar yaşandığını söyledi.