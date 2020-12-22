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    • Sağlık
    • 22.12.2020 15:12
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    • 22.12.2020 15:18
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    Yerli virüs sında gelişmesi! İşte gönüllülere uygulanacağı tarih

    haberi... Türkiye'nin virüsle mücadelesi devame ediyor. 'nde (ERÜ) salgınına karşı geliştirilen yerli 'tan sonra gönüllülere uygulanmaya başlanacak. Aşı yapılan gönüllülerin ise hastanede yatırılmayacağı, aşı yapıldıktan sonra evlerine gidebileceği kaydedildi.

    Yerli aşıda son dakika gelişmesi!

    ERÜ bünyesindeki Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezi (ERAGEM) ile İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi (İKUM) tarafından koronavirüse karşı geliştirilen Covid- 19 yerli aşısının Faz- 1 çalışması 44 gönüllü üzerinde yapıldı ve 14 Aralık itibarıyla tamamlandı.

    Faz- 1 çalışmalarında aşı uygulanan 44 gönüllüde herhangi bir yan etkiye rastlanmadığı bildirildi.

    Faz- 2 çalışmaları ise 16 Aralık itibariyle başladı. Aşıyla ilgili çalışmalar tüm hızıyla devam ederken, çok sayıda başvurunun yapıldığı merkezde şu an için 200 kişinin aşılanmasının planlandığı bildirildi.

    Gönüllülere yapılacak aşılamanın ise 25 Aralık'tan sonra başlayacağı öğrenildi.

    Aşı yapılan gönüllülerin ise hastanede yatırılmayacağı, aşı yapıldıktan sonra evlerine gidebileceği kaydedildi.

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    Haberler Sağlık Yerli koronavirüs aşısında son dakika gelişmesi! İşte gönüllülere uygulanacağı tarih