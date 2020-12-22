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    • Sağlık
    • 22.12.2020 22:09
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    • 22.12.2020 22:19
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    Koronavirüs mutasyonunda korkutan rakam bin 424! 'daki açıklama endişe verici

    Koronavirüs salgını dünyayı etkilemeye devam ederken geçtiğimiz gün 'den yapılan açıklama dünyayı hem endişelendirmiş hem de korkutmuştu. Yapılan açıklamada ise koronavirüs salgınının mutasyona uğradığı ve daha hızlı yayılacağı ifade edilmişti. Koronavirüse ilişkin bir diğer endişe verici haber ise 'dan geldi. Rospotrebnadzor Başkanı Popova: “5 binden fazla biyolojik numunede toplam bin 424 mutasyon bulundu" şeklinde konuştu.

    Rusya'daki açıklama endişe verici

    Koronavirüs salgını dünyayı etkilemeye devam ederken geçtiğimiz gün 'den yapılan açıklama dünyayı hem endişelendirmiş hem de korkutmuştu.

    Yapılan açıklamada ise koronavirüs salgınının mutasyona uğradığı ve daha hızlı yayılacağı ifade edilmişti.

    Koronavirüse ilişkin bir diğer endişe verici haber ise 'dan geldi.

    Rospotrebnadzor Başkanı Popova: "5 binden fazla biyolojik numunede toplam bin 424 mutasyon bulundu" şeklinde konuştu.

    Rusya İnsan Sağlığı ve (Rospotrebnadzor) Başkanı Covid-19'un hakkında yaptığı açıklamada, "5 binden fazla biyolojik numune incelendi. Eksiksiz yapılan çalışmalara göre toplam bin 424 mutasyon bulundu" dedi.

    İngiltere'de keşfedilen ve yüksek derecede bulaşıcı olan Covid-19'un yeni türü nedeni ile birçok ülke alarm durumuna geçti.

    Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) Başkanı Anna Popova, Rus hükümetinin korona virüs başlıklı toplantısında İngiltere ve bazı Avrupa ülkelerinde görülen koronavirüs mutasyonu ile ilgili açıklama yaptı.

    Ülkede yeni koronavirüs mutasyonu ile ilgili araştırmalar yapıldığını aktaran Popova, "Rusya'da incelenen örnekler arasında İngiltere'nin bahsettiği mutasyona rastlanılmadı" dedi.

    Popova, Rospotrebnadzor tarafından İngiltere'deki mutasyonun gen haritasının talep edildiğini ifade etti.

    Mutasyonun farklı varyasyonlarda görüldüğünü belirten Popova, "Rusya'da bulunan tüm bölgelerden 5 binden fazla biyolojik numune incelendi.

    Eksiksiz yapılan çalışmalara göre toplam bin 424 mutasyon bulundu.

    Bu mutasyonlar kişiden kişiye bulaşma dahil virüsün değişkenlik göstermesiyle ilişkili değildir" dedi.

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    Haberler Sağlık Koronavirüs mutasyonunda korkutan rakam bin 424! Rusya'daki açıklama endişe verici