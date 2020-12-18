Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs aşıları için getirilen 'Acil kullanım onayı' için ortaya atılan asılsız iddialarla ilgili sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklamalarda bulundu.





Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan "Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" hakkında asılsız bilgiler yayıldığı görülmüştür. Bu özellikle yerli aşı adaylarımız ve ülkemizde kullanılacak tüm aşılar için yapılmış bir düzenlemedir. pic.twitter.com/Cvn837jVFB — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 18, 2020

Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda," ifadelerini kullandı.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın o paylaşımı;