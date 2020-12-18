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    • 18.12.2020 22:13
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    Son dakika: hesabından açıkladı: Tüm aşılar için yapılmış bir düzenlemedir

    , hesabından yaptığı paylaşımda "Bugün ’de yayımlanan “Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” hakkında asılsız bilgiler yayıldığı görülmüştür. Bu özellikle yerli aşı adaylarımız ve ülkemizde kullanılacak tüm aşılar için yapılmış bir düzenlemedir." ifadelerini kullandı.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan aşı açıklaması!

    , koronavirüs aşıları için getirilen 'Acil kullanım onayı' için ortaya atılan asılsız iddialarla ilgili hesabı Twitter üzerinden açıklamalarda bulundu.

    TÜM AŞILAR İÇİN YAPILMIŞ BİR DÜZENLEME
    Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan "Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" hakkında asılsız bilgiler yayıldığı görülmüştür. Bu özellikle yerli aşı adaylarımız ve ülkemizde kullanılacak tüm aşılar için yapılmış bir düzenlemedir." ifadelerini kullandı.


    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın o paylaşımı;



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    Haberler Güncel Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından açıkladı: Tüm aşılar için yapılmış bir düzenlemedir