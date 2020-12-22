Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, RNA virüslerinde mutasyonun beklenen bir durum olduğunu ve salgının başından beri Türkiye'de görülen tüm virüs suşlarında gen mutasyonunun düzenli olarak tarandığını belirterek, "Eylül ayından beri ülkemizde görülen suşların incelenmesi kısa sürede neticelenecektir." ifadelerini kullandı.

Koca, Twitter hesabından, RNA virüslerindeki mutasyonlara ilişkin paylaşımda bulundu.

RNA virüslerinde mutasyonun beklenen bir durum olduğunu vurgulayan Koca, "Halk Sağlığı Genel Müdürlüğümüz salgının başından beri ülkemizde görülen tüm virüs suşlarında gen mutasyonunu düzenli olarak taramaktadır. Eylül ayından beri ülkemizde görülen suşların incelenmesi kısa sürede neticelenecektir." bilgisini verdi.

RNA virüslerinde mutasyon beklenen bir durumdur. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğümüz salgının başından beri ülkemizde görülen tüm virüs suşlarında gen mutasyonunu düzenli olarak taramaktadır. Eylül ayından beri ülkemizde görülen suşların incelenmesi kısa sürede neticelenecektir. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 22, 2020

İNGİLTERE'DEN GELEN 4 BİN 603 YOLCU İZOLASYONDA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 14 Aralık'tan itibaren İngiltere'den gelen tüm yolcuların tespitinin yapıldığını, 4 bin 603 yolcunun ikametleri ve kaldıkları otellerde izolasyona alındıklarını açıklamıştı.







Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İngiltere'de tespit edilen koronavirüs mutasyonu üzerine 20 Aralık gecesi İngiltere, Hollanda, Danimarka ve Güney Afrika'dan Türkiye'ye uçuşların askıya alındığını ve o an itibarıyla havada olan yolcular için de alınacak tedbirleri duyurdukları hatırlattı.

Koca, "Önceki gece bu ülkelerden ülkemize giriş yapan 335 yolcu sağlık kontrolünden geçirilmiş ve PCR testi yapılmıştır. Yolculara 1'inci ve 7'nci günü PCR örnekleri alınmaktadır. Testleri negatif çıksa bile tüm yolcular izolasyona alınmıştır. 14 Aralık'tan itibaren İngiltere'den gelen tüm yolcuların tespiti yapılmıştır. 4 bin 603 yolcunun bilgileri siteme aktarılarak ikametleri ve kaldığı otellerinde izolasyona alınmışlardır. Bu yolcularımızın Halk Sağlığı Genel Müdürlüğümüz koordinasyonunda PCR testleri yapılmaktadır" ifadelerini kullandı.