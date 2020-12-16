Koronavirüs aşısının yan etkisi var mı? Alerjisi olanlar aşı yaptırmalı mı? Pfizer aşısı olan sağlık çalışanı hastanelik oldu!

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında umut veren bir gelişme yaşanmış ve BioNTech'in kurucuları Prof.Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci yüzde 90'ın üzerinde koruma sağlayan koronavirüs aşısını duyurmuşlardı.
Koronavirüs aşısının duyurulmasının ardından dünyada yeni bir soru cevaplandırılmayı bekliyor.
Koronavirüs aşısının yan etkisi var mı ve alerjisi olanlar aşı yaptırmalı mı?
Bu sorular henüz cevap bulmamışken korkutucu bir haber ABD'den geldi. Pfizer aşısı olan bir sağlık çalışanı hastaneye kaldırıldı.
New York Times gazetesinde yer alan bir haberde Alaska eyaletinde bir sağlık çalışanı, Pfizer-BioNTech aşısını olduktan sonra salı günü şiddetli biçimde alerjik reaksiyon gösterdi.
Hastaneye kaldırılan kişinin şu anki durumu stabil olarak değerlendirildi.
ABD'li sağlık çalışanının aşıya verdiği reaksiyonunun, geçen hafta İngiltere'de iki sağlık çalışanında aşıdan sonra görülen reaksiyonlara benzediği ifade edildi.
Alaskalı sağlık çalışanının ilaçlara alerjisi olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.