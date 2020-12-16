Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 16.12.2020 18:45
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 16.12.2020 18:52
    ABONE OL

    Yiyen pişman yemeyen bin pişman! Kalbe, ağza, göze ve cilde iyi geliyor: deposu ın vücuda muhteşem etkisi

    deposu ın faydaları saymakla bitmiyor. Baştan aşağı vüzut sağlığını güçlendiren soğan kalbe, ağza, göze, cilde, lere ve lara iyi geliyor. Vitaminler ve besinler açısından oldukça zengin olan soğanı günlük tüketirseniz vücudunuzdaki değişime inanamayacaksınız... Peki, nelerdir? Şifa deposu bu besin vücutta hangi etkileri bırakıyor? Soğan ile ilgili merak edilenleri sizler için derledik. İşte soğanın vücutta bıraktığı 7 muhteşem etki...



    Şifa deposu soğan baştan aşağı vücut sağlığını güçlendiriyor, kalbe, ağza, göze, cilde, sivilcelere ve yaralara iyi geliyor.

    Soğanın vücutta bıraktığı etkileri sizler için derledik.



    İşte soğanın 7 muhteşem etkisi...

    1-Kemik yoğunluğunu artırır

    Kulağa garip gelse de birkaç çalışma, soğan tüketmenin kemik yoğunluğunuz üzerinde olumlu bir etkisi olabileceğini ortaya koyuyor.

    1 ay boyunca her gün soğan yemek, kemik yoğunluğunu yüzde 5 artırıyormuş, bizden söylemesi!



    2-Yüksek kolesterolü düşürerek kalp sağlığını korur

    Anti-inflamatuar yani iltihap karşıtı özelliklere sahip olan soğan, kötü kolesterolü düşürür.



    Düşük kolesterol seviyesi de kalp-damar hastalıklarına yakalanma riskini azaltarak kalbinizin sağlıklı kalmasını sağlar.



    3-Sindirimi kolaylaştırır

    Lif deposu olan soğan, çeşitli nedenlerden dolayı yavaşlayan sindirimi hızlandırır.



    Buna ek olarak bağırsaklardaki "iyi bakteri" üretimini de artırarak sindirim sürecini kolaylaştırır.



    4-Hücre hasarını büyük oranda engeller

    Soğan, vücut için yararlı olan 25 farklı antioksidanı bünyesinde barındırır.



    Antioksidanlar ise bizi sadece bazı hastalıklardan korumakla kalmaz, aynı zamanda hücre hasarını da önler.



    5-Ağız ve göz sağlığına iyi gelir

    Soğan, ağzınızda bulunan kötü bakterileri öldürerek doğal şekilde ağız hijyeni sağlar. Antimikrobiyal yani mikroplara savaş açan özellikleri de dişlerinizi güçlendirebilir.



    Soğan ayrıca kataraktla savaşan ve gözler için çok faydalı bir madde olan "quercetin" de içerir.



    6-İyi bir gece uykusu çekmeyi sağlar

    Colorado Üniversitesi tarafından yapılan araştırma, soğan tüketmenin uyku kalitenizi artırabileceğini gösteriyor.



    Soğanın içinde bağırsak sağlığını destekleyen ve aynı zamanda stresi azaltan lifler bulunur.



    7-Yaşlanmayla savaşarak cildi yeniler

    A, C ve E vitaminleri bakımından zengin olan soğan, arzu ettiğiniz ışıltılı ve mükemmel cilde sahip olmanıza yardımcı olabilir.



    Bazı bitkiler, insan vücudundaki yaralanmaları çok hızlı bir şekilde tedavi edebiliyor.



    İşte soğanın iç çeperindeki zarı da sivilce, yara ya da yara izlerinin üzerine uygulayarak cildi yatıştırmanın, canlandırmanın mümkün olduğu belirtiliyor.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Yaşam Yiyen pişman yemeyen bin pişman! Kalbe, ağza, göze ve cilde iyi geliyor: Şifa deposu soğanın vücuda muhteşem etkisi