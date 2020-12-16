Şifa deposu soğan baştan aşağı vücut sağlığını güçlendiriyor, kalbe, ağza, göze, cilde, sivilcelere ve yaralara iyi geliyor.
Soğanın vücutta bıraktığı etkileri sizler için derledik.
İşte soğanın 7 muhteşem etkisi...
1-Kemik yoğunluğunu artırır
Kulağa garip gelse de birkaç çalışma, soğan tüketmenin kemik yoğunluğunuz üzerinde olumlu bir etkisi olabileceğini ortaya koyuyor.
1 ay boyunca her gün soğan yemek, kemik yoğunluğunu yüzde 5 artırıyormuş, bizden söylemesi!
2-Yüksek kolesterolü düşürerek kalp sağlığını korur
Anti-inflamatuar yani iltihap karşıtı özelliklere sahip olan soğan, kötü kolesterolü düşürür.
Düşük kolesterol seviyesi de kalp-damar hastalıklarına yakalanma riskini azaltarak kalbinizin sağlıklı kalmasını sağlar.
3-Sindirimi kolaylaştırır
Lif deposu olan soğan, çeşitli nedenlerden dolayı yavaşlayan sindirimi hızlandırır.
Buna ek olarak bağırsaklardaki "iyi bakteri" üretimini de artırarak sindirim sürecini kolaylaştırır.
4-Hücre hasarını büyük oranda engeller
Soğan, vücut için yararlı olan 25 farklı antioksidanı bünyesinde barındırır.
Antioksidanlar ise bizi sadece bazı hastalıklardan korumakla kalmaz, aynı zamanda hücre hasarını da önler.
5-Ağız ve göz sağlığına iyi gelir
Soğan, ağzınızda bulunan kötü bakterileri öldürerek doğal şekilde ağız hijyeni sağlar. Antimikrobiyal yani mikroplara savaş açan özellikleri de dişlerinizi güçlendirebilir.
Soğan ayrıca kataraktla savaşan ve gözler için çok faydalı bir madde olan "quercetin" de içerir.
6-İyi bir gece uykusu çekmeyi sağlar
Colorado Üniversitesi tarafından yapılan araştırma, soğan tüketmenin uyku kalitenizi artırabileceğini gösteriyor.
Soğanın içinde bağırsak sağlığını destekleyen ve aynı zamanda stresi azaltan lifler bulunur.
7-Yaşlanmayla savaşarak cildi yeniler
A, C ve E vitaminleri bakımından zengin olan soğan, arzu ettiğiniz ışıltılı ve mükemmel cilde sahip olmanıza yardımcı olabilir.
Bazı bitkiler, insan vücudundaki yaralanmaları çok hızlı bir şekilde tedavi edebiliyor.