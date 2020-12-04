'NİSAN'DA YERLİ AŞI İLE ELİMİZ RAHATLAYACAK'

Prof. Dr. İlhan, aralık ayı içerisinde sürecin başlayacağını, ocak, şubat, mart ayında devam edeceğini bildirerek, şunları kaydetti:

"Mart ve nisan ayında yerli aşının da gelmesiyle beraber elimiz rahatlayacak. Böylece toplumun tamamına ulaşmak amaçlanıyor. Aşılama konusunda çok başarılı bir özgeçmişe sahibiz. Yüzde yüze yakın çocuk felci, Hepatit B, difteri, boğmaca, tetanos aşılarını yaptığımız için burada bir sorun yok. Aşının tedariği ve lojistiğinde de oldukça yeterliyiz. Aşılama bu şekilde bir yaklaşımla gidecek. Aşılama hem hastanelerde hem 1'inci basamak sağlık kuruluşlarında hem de iş sağlığı güvenliği hizmeti verilen yerlerde yapılarak ilerleyecek. Böylece tanımlanmış zaman dilimlerinde tanımlanmış gruplara grup halinde aşılanarak gidecek. Tanımlanan zaman dilimi Sağlık Bakanlığı web sayfasında yer alacak. Ne zaman kim tarafından aşılanacağı, nerede aşılanacağı bunlar duyurulacak. Vatandaşlarımız buralara başvurarak aşılarını yaptırabilecek. Şimdiden hemen herkes aşı olacak diye bir şey söylemek mümkün değil. Herkesin bir sıralama dahilinde aşılanacağını bilmemiz gerekiyor."