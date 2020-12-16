SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 16 Aralık koronavirüs vaka sayılarını duyurdu | Yeni koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı 16 Aralık koronavirüs vaka, hasta ve vefat sayılarını duyurdu.
Türkiye'de son 24 saatte 205 bin 397 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 718 kişinin testi pozitif çıktı, 240 kişi hayatını kaybetti.
UZUN BİR ARADAN SONRA DÜŞÜŞE GEÇTİ
Bakan Koca açıklamasında, "Bugün tespit edilen 4.893 hastamız var. Bir süredir günlük hasta sayımız düşüşte. Bugün uzun bir aradan sonra ilk defa günlük iyileşen sayısı yeni vaka sayısını geçti. Aktif hasta sayımız uzun bir aradan sonra düşmüş oldu. Sevdiklerimizi tedbirle koruyalım" ifadelerine yer verdi.
15 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU
14 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU
13 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU
12 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU
11 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU
10 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU
9 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU
8 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU
7 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU
6 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU
5 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU
4 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU
3 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU
2 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU