SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 16 Aralık koronavirüs vaka sayılarını duyurdu | Yeni koronavirüs tablosu

UZUN BİR ARADAN SONRA DÜŞÜŞE GEÇTİ

Bakan Koca açıklamasında, "Bugün tespit edilen 4.893 hastamız var. Bir süredir günlük hasta sayımız düşüşte. Bugün uzun bir aradan sonra ilk defa günlük iyileşen sayısı yeni vaka sayısını geçti. Aktif hasta sayımız uzun bir aradan sonra düşmüş oldu. Sevdiklerimizi tedbirle koruyalım" ifadelerine yer verdi.