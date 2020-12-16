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    • 16.12.2020 19:51
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    SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 16 Aralık koronavirüs vaka sayılarını duyurdu | Yeni koronavirüs tablosu

    Son dakika haberi... 16 Aralık koronavirüs vaka, hasta ve vefat sayılarını duyurdu. Türkiye'de son 24 saatte 205 bin 397 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 718 kişinin testi pozitif çıktı, 240 kişi hayatını kaybetti.

    Koronavirüste son durum

    Sağlık Bakanlığı 16 Aralık koronavirüs vaka, hasta ve vefat sayılarını duyurdu.

    Türkiye'de son 24 saatte 205 bin 397 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 718 kişinin testi pozitif çıktı, 240 kişi hayatını kaybetti.

    UZUN BİR ARADAN SONRA DÜŞÜŞE GEÇTİ
    Bakan Koca açıklamasında, "Bugün tespit edilen 4.893 hastamız var. Bir süredir günlük hasta sayımız düşüşte. Bugün uzun bir aradan sonra ilk defa günlük iyileşen sayısı yeni vaka sayısını geçti. Aktif hasta sayımız uzun bir aradan sonra düşmüş oldu. Sevdiklerimizi tedbirle koruyalım" ifadelerine yer verdi.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 16 Aralık koronavirüs vaka sayılarını duyurdu | Yeni koronavirüs tablosu