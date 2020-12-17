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    • 17.12.2020 09:35
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    Tüm hastalara umut oldu! ABD'de 107 yaşındaki bir kadın koronavirüsü yenmeyi başardı

    ABD’de 1913 doğumlu 107 yaşındaki adlı bir kadın, koronavirüsü yenmeyi başardı. Yaşam merkezi yetkilileri, Dybing'in birkaç haftanın ardından tesisteki dairesine döndüğünü ve iyileştiği için mutlu olduklarını bildirdi.

    Tüm hastalara umut oldu! ABD'de 107 yaşındaki bir kadın koronavirüsü yenmeyi başardı

    Minnesota eyaletinde 2015 yılından beri yaşam merkezinde yaşayan 107 yaşındaki koronavirüsü yenerek sağlığına kavuştu. 1913 yılında doğan Dybing aynı zamanda 1918 grip salgınına da tanıklık etti. Dybing, "Ailem hastalandığında babam bana 'Kaçacak başka bir yer bulamaz mısın?' demişti" ifadelerini kullandı.

    Dybing'in kızı Susan Berke, "Ciğerlerinde hiçbir şey yok. Ateşinin olmadığını sadece sürekli uyuduğunu söylediler" dedi.

    Yaşam merkezi yetkilileri, Dybing'in birkaç haftanın ardından tesisteki dairesine döndüğünü ve iyileştiği için mutlu olduklarını bildirdi.

    Ecumen Detroit Lakes yaşam merkezinin sosyal medya hesabından, "Bu gülümsemeyi görmekten mutluyuz. Onun gülüşünü her gün duyduğumuz için minnettarız. Topluluğumuz için çok büyük bir nimet!" paylaşımı yapıldı.

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    Haberler Sağlık Tüm hastalara umut oldu! ABD'de 107 yaşındaki bir kadın koronavirüsü yenmeyi başardı