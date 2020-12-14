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    • Sağlık
    • 14.12.2020 Gazete
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    İşte kışı lı atlatmanın reçetesi! Hangi besin hangi hastalığa iyi geliyor...

    Kış mevsiminde yeterli ve dengeli beslenme açısından önem arz ediyor. Aralık ayıyla birlikte, soğuk hava kendini iyice hissettiriyor. Uzmanlar, kışı sağlıklı atlatmanın reçetesini açıklıyor.

    Hastalığa kış deyin!

    Kış mevsiminde yeterli ve dengeli beslenme açısından önem arz ediyor. Uzmanlar, kışı sağlıklı atlatmanın reçetesini açıklıyor. Kış sebze ve meyvelerinin faydalarını sıralıyor:

    TRABZON HURMASI:
    Antioksidan deposudur. Gripten korur.
    HAVUÇ: Göz hastalıklarından korur. Kolesterolü düşürür.
    ISPANAK: Tansiyonu düşürür. Kanın pıhtılaşmasını önler.
    BAL KABAĞI: Kolesterolü dengeler. Kansere karşı korur.
    BROKOLİ: Kilo vermeye yardımcı olur.
    SARIMSAK: Doğal antibiyotiktir. Kanserli hücrelerin yayılmasını önler.
    KERİVİZ: Böbrekleri güçlendirir. Yorgunluğu alır.
    PORTAKAL: Soğuk algınlığına iyi gelir.
    NAR: Prostat kanseri riskini azaltır.
    GREYFURT: Karaciğeri güçlendirir. Kanserli hücreleri küçültür.

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    Haberler Sağlık İşte kışı sağlıklı atlatmanın reçetesi! Hangi besin hangi hastalığa iyi geliyor...