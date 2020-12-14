Kış mevsiminde yeterli ve dengeli beslenme sağlık açısından önem arz ediyor. Uzmanlar, kışı sağlıklı atlatmanın reçetesini açıklıyor. Kış sebze ve meyvelerinin faydalarını sıralıyor:

TRABZON HURMASI:

Antioksidan deposudur. Gripten korur.

HAVUÇ: Göz hastalıklarından korur. Kolesterolü düşürür.

ISPANAK: Tansiyonu düşürür. Kanın pıhtılaşmasını önler.

BAL KABAĞI: Kolesterolü dengeler. Kansere karşı korur.

BROKOLİ: Kilo vermeye yardımcı olur.

SARIMSAK: Doğal antibiyotiktir. Kanserli hücrelerin yayılmasını önler.

KERİVİZ: Böbrekleri güçlendirir. Yorgunluğu alır.

PORTAKAL: Soğuk algınlığına iyi gelir.

NAR: Prostat kanseri riskini azaltır.

GREYFURT: Karaciğeri güçlendirir. Kanserli hücreleri küçültür.