Kış mevsiminde yeterli ve dengeli beslenme sağlık açısından önem arz ediyor. Uzmanlar, kışı sağlıklı atlatmanın reçetesini açıklıyor. Kış sebze ve meyvelerinin faydalarını sıralıyor:
TRABZON HURMASI:
Antioksidan deposudur. Gripten korur.
HAVUÇ: Göz hastalıklarından korur. Kolesterolü düşürür.
ISPANAK: Tansiyonu düşürür. Kanın pıhtılaşmasını önler.
BAL KABAĞI: Kolesterolü dengeler. Kansere karşı korur.
BROKOLİ: Kilo vermeye yardımcı olur.
SARIMSAK: Doğal antibiyotiktir. Kanserli hücrelerin yayılmasını önler.
KERİVİZ: Böbrekleri güçlendirir. Yorgunluğu alır.
PORTAKAL: Soğuk algınlığına iyi gelir.
NAR: Prostat kanseri riskini azaltır.
GREYFURT: Karaciğeri güçlendirir. Kanserli hücreleri küçültür.