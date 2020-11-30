Soğuk havalar, hastalıkla geliyor. Grip, zatürre, soğuk algınlığı derken soğuklar asıl hasarı kalp, beyin, akciğer ve karaciğer gibi yaşamsal organlara veriyor. Özellikle bu aylarda kalp ve damar hastalığı bulunanların sağlıklarına daha fazla dikkat etmesi gerekiyor. Uzmanlar, ipuçlarını açıklıyor.
YÜKÜ ARTAR
Soğuk kış günleri sevilse de yaşlılar, kalp ve akciğer hastalığı olanlar için risk taşıyor. Vücudumuz soğuk günlere adaptasyon sağlamak için ısıyı koruyucu mekanizmalarını devreye sokuyor. Bu mekanizmalar, kılcal kan damarlarını büzerek, kasları çalıştırıp hem ısı kaybını önlemeye hem de fazladan ısı oluşturuyor. Bu da kalbe binen yükü artırıyor.
AŞI GEREKLİ
Kalp atış sayısının artması kalp krizine neden olabiliyor. Bu havalarda özellikle kalp hastalarının kış sebze ve meyvelerini tüketmeleri gerekiyor. Yine bağışıklığı güçlendirici etkisiyle C vitamini içeren besinler kalbi güçlendiriyor. Kalp hastalarının grip ve zatürre aşısı olması da gerekiyor.
NELER TÜKETMELİ?
Balık: Kan pıhtılaşmasını azaltır. Ritim bozukluklarını engeller.
Kuşkonmaz: C vitamini içeriği ile hastalıklarla mücadele eder. Kalbi korur.
Elma: Kolesterolün düşmesine yardımcı olur. Kalp dostudur.
Muz: Tansiyonu ve kolesterolü düşürür. Kalp krizini önler.
Pancar: Kalbi güçlendirir.
Limon: Damarları besler.