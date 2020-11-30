YÜKÜ ARTAR

Soğuk kış günleri sevilse de yaşlılar, kalp ve akciğer hastalığı olanlar için risk taşıyor. Vücudumuz soğuk günlere adaptasyon sağlamak için ısıyı koruyucu mekanizmalarını devreye sokuyor. Bu mekanizmalar, kılcal kan damarlarını büzerek, kasları çalıştırıp hem ısı kaybını önlemeye hem de fazladan ısı oluşturuyor. Bu da kalbe binen yükü artırıyor.