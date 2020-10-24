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    • Sağlık
    • 24.10.2020 Gazete
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    Çağın kabusu meme i, artık 35 yaşın altındaki kadınlarda bile görülüyor. Uzmanlar, doğru bilinen 7 yanlışı anlatıyor...

    Kansere göğüs ger!

    Meme i tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kadınlarda en sık görülen kanser türü. Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Aykut Soyder, doğru bilinen 7 yanlışı anlatıyor.

    YANLIŞ: Ameliyat olursam tümör yayılır!
    DOĞRU: Kanserli hastada uygulanan uygun cerrahi ve medikal tedavi sonrası hastalık kür olarak kabul edilmektedir.
    YANLIŞ: Daha gencim, bu yaşta olmam!
    DOĞRU: Tüm dünyada 40 yaş altı meme kanseri tanı oranı yüzde 5-6 civarında olmasına rağmen ülkemizde bu oran yüzde 16.6 olarak belirlenmiştir. YANLIŞ: Memede elime gelen kitle yok, tetkik gereksiz!
    DOĞRU: Meme kanseri tanılı olguların muayenede ele gelmeyecek boyutlarda tümör varlığı ile tanı oranları yaklaşık yüzde 30'dur.
    YANLIŞ: Ailemde meme kanseri tanısı alan yok, dolayısıyla benim de riskim yok!
    DOĞRU: Meme kanseri tanısı alan hastaların sadece yüzde 5-10'u kalıtsal (ailesel) özellik göstermektedir.
    YANLIŞ: İleri yaşta ameliyat olamam!
    DOĞRU: 70 yaş ve üzeri meme kanseri tanı oranı yüzde 30 olarak bildirilmektedir.
    YANLIŞ: Ameliyat oldum tedavim tamamlandı!
    DOĞRU: Cerrahi uygulamalar tedavinin sadece bir bölümünü oluşturmaktadır.
    YANLIŞ: Tüm memenin alınması gerekiyor!
    DOĞRU: Uygun hastada tüm memenin alınmasına gerek yok.

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