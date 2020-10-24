Kansere göğüs ger!

Meme kanseri tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kadınlarda en sık görülen kanser türü. Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Aykut Soyder, doğru bilinen 7 yanlışı anlatıyor.

YANLIŞ: Ameliyat olursam tümör yayılır!

DOĞRU: Kanserli hastada uygulanan uygun cerrahi ve medikal tedavi sonrası hastalık kür olarak kabul edilmektedir.

YANLIŞ: Daha gencim, bu yaşta meme kanseri olmam!

DOĞRU: Tüm dünyada 40 yaş altı meme kanseri tanı oranı yüzde 5-6 civarında olmasına rağmen ülkemizde bu oran yüzde 16.6 olarak belirlenmiştir. YANLIŞ: Memede elime gelen kitle yok, tetkik gereksiz!

DOĞRU: Meme kanseri tanılı olguların muayenede ele gelmeyecek boyutlarda tümör varlığı ile tanı oranları yaklaşık yüzde 30'dur.

YANLIŞ: Ailemde meme kanseri tanısı alan yok, dolayısıyla benim de riskim yok!

DOĞRU: Meme kanseri tanısı alan hastaların sadece yüzde 5-10'u kalıtsal (ailesel) özellik göstermektedir.

YANLIŞ: İleri yaşta ameliyat olamam!

DOĞRU: 70 yaş ve üzeri meme kanseri tanı oranı yüzde 30 olarak bildirilmektedir.

YANLIŞ: Ameliyat oldum tedavim tamamlandı!

DOĞRU: Cerrahi uygulamalar tedavinin sadece bir bölümünü oluşturmaktadır.

YANLIŞ: Tüm memenin alınması gerekiyor!

DOĞRU: Uygun hastada tüm memenin alınmasına gerek yok.