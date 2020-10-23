5) Peki ileri derecede olmasa da diyabet hastaları, tansiyon ya da KOAH hastaları da aslında risk altında. 'Charlson Risk Skoru'na göre puanlamada 5'i geçemediği için bu kişiler grip aşısı yaptıramayacak mı?

Başka firmaların aşılarına ruhsat verip 3.5 milyon doz aşıyı ülkeye getirirsek, ki girişimler o yönde, o zaman 5 puan, 3-4'lere gerileyebilir. Bu durumda 5'i geçemeyen ancak aşı olması gereken grubun da kasım ortasına kadar aşı olabileceği tahmin ediliyor.

6) Her yıl sağlık personeline de grip aşısı öneriliyordu. Bu yıl ne olacak?

Tabii ki burada en önemli grup sağlık personeli. Onlar sürekli hastanedeler ve gribin tam içindeler. Sayıları 1 milyondan fazla olduğu için onlarda da öncelik sırası oluşturulacak. Örneğin organ naklinde çalışan, yoğun bakımlarda çalışanlar aşı vurdurmak için öncelikli olacak.