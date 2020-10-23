



"ELİMİZDEKİ EN ETKİLİ SİLAH MASKE"

Prof. Dr. Kara, hasta sayısındaki artışın önüne geçilmesi için, okulun devamının sağlanabilmesi için bu dönemde maskeye, mesafe kuralına çok daha dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Bizim avantajlı, virüsün avantajlı olduğu dönemler var. Önümüzdeki günler virüs için avantajlı günler. İnsanlar daha kapalı ortama girecekler, havalandırma şansının biraz daha azaldığı ortamlarda bulunacaklar, biraz daha yakın bulunmaya başlayacağız, bunların hepsi virüs için avantaj. Bizim elimizde en etkili silah maske. Virüsün bir kişiden bir başka kişiye geçişin arasına biz blok koyabiliyoruz. Maskeyi taktığımız zaman mutlaka ve mutlaka burnu tam kapatması lazım. Çünkü bu virüsün çıkış noktası ve giriş noktası özellikle burun. Hemen arkasından ağız ve biraz daha geriden de göz geliyor. Maskeyle burun ve ağzı kapattığımız anda biz bu işin önüne geçebiliyoruz. Türkiye'de maske uyumumuzun iyi olduğunu görüyoruz. Ama rakamlardaki yükselmenin gidişatı veya belli noktalarda, belli merkezlerde, belli illerdeki rakamlara göre mutlaka değerlendirmeler ve ona yönelik önlemler olacaktır. Toplu taşıma araçlarında, insanların toplu bulunduğu araçlarda kontrollerin sıkılaştırılması, denetimlerin artırılması bunlar öneriler arasında" değerlendirmesinde bulundu.