Bunlar sıradan besinler değil! Hem gripten koruyor hem de koronadan!

SEBZE VE MEYVELERİ ÖĞÜNLERİNİZDEN EKSİK ETMEYİN

Sebze ve meyvelerin oldukça zengin antioksidan (A, C, E vitaminleri, folik asit gibi vitaminler, selenyum gibi mineraller, oligosakkaritler ve bazı fenolik bileşikler) içeriğine sahip olduğuna dikkat çeken Dyt. Simay Duvan, şöyle devam etti:

"Sebze ve meyveler, sahip oldukları antioksidan içeriği sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir ve hastalıklara karşı vücut direncini artırmada önemli rol oynarlar. Özellikle maydanoz, kuşburnu, yeşil biber, greyfurt, portakal, kivi, çilek, enginar içlerinde yüksek miktarda C vitamini; zeytin yağı, ceviz, badem, fındık ve türevleri E vitamini ve havuç, ıspanak, domates, brokoli, pırasa, bal kabağı gibi sebzeler ise bir A vitamini türevi olan 'beta karoten' içerir. Vücut direncinizi artırmak ve savunma sisteminizi güçlü tutmak için meyve ve sebzeleri sofralarınızdan eksik etmeyin."