Bel fıtığı cepte

Hemen herkesin yakındığı bel ağrısının altında, bel fıtığı, fazla kilo yer alıyor. Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Eyüp Baykara, özellikle erkekleri uyarıyor. Arka cepte taşınan cüzdanın, omurga sağlığını olumsuz etkilediğini söylüyor. "Arka cepte cüzdan taşımak omurga ve belde bazı sağlık sorunlarına yol açabilir. Kişi cüzdanını cebinden çıkarmadan oturduğunda, dengesiz bir oturma olduğundan omurga kasları ve eklemlerine dengesiz yük biner. Bu durum bel ağrılarını ciddi şekilde tetikler" uyarısında bulunuyor. Cüzdanın dengesiz oturuşa neden olduğunu belirten Op. Dr. Baykara, bu durumun kalça sinirlerine baskı yaptığını belirtiyor.

Op. Dr. Baykara, tedavi yöntemleriyle ilgili şunları söylüyor: Tedavide ilk olarak ağrı kesici ve kas gevşetici uygulamalar yapılır. Sonrasında omurga kasları güçlendirilir. Hastanın bu tarz oturuşlardan kaçınması gerekir.