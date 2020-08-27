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    • Sağlık
    • 27.08.2020 Gazete
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    sakinleştirir

    Adet öncesi gerginlik olarak bilinen (), birçok ın ortak sorunu olarak karşımıza çıkıyor. , halsizlik, uyku hali, sinirlilik ve gerginliğe neden oluyor.

    Papatya çayı sakinleştirir

    Adet öncesi gerginlik olarak bilinen (), birçok ın ortak sorunu olarak karşımıza çıkıyor. , halsizlik, uyku hali, sinirlilik ve gerginliğe neden oluyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Banu Mat, bu şikayetleri azaltacak önerileri sıralıyor:

    Bu dönemde sık ve az yemek yiyin. Az yağlı gıdalar tercih edin. Çay, kahve, kola gibi içecekler, çikolata, şeker ve tuzu azaltın.
    Günde 30 dakika yürüyüş yapın. Bu egzersiz, stresin azalmasına yardımcı olur.
    Duygu durumunu düzeltme için günde 400 mg. magnezyum, desteği alın.

    Stresi azaltmak için Hayıt ağacı meyvesi (Chaste berry), çuha çiçeği yağı (çay şeklinde ya da kapsül şeklinde), melisa çayı, nane çayı, zencefil çayı, ve karahindiba kökü alabilirsiniz.

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