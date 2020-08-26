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    • 27.08.2020 02:49
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    Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 6 ilin sağlık müdürü ile görüştü

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, , Konya, Kayseri, Şanlıurfa, Diyarbakır ve il sağlık müdürleri ile video konferans yöntemiyle  yaptı.

    Bakan Koca, 6 ilin sağlık müdürü ile görüştü

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İl Sağlık Müdürü Mehmet Güldüm, Konya İl Sağlık Müdürü Mehmet Koç, Kayseri İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, Şanlıurfa İl Sağlık Müdürü Emre Erkuş, Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Cihan Tekin ve İl Sağlık Müdürü Burak Öztop ile gerçekleştirdi.



    "SÜRATLE BAŞLANMASI TALİMATINI VERDİK"
    Bakan Koca, toplantılara ilişkin Twitter hesabından verdiği mesajda, "6 ilimizin sağlık müdürleriyle ayrı ayrı toplantı yaptık. Yeni tedbirleri, sahadaki ihtiyaçları ele aldık. Hasta ve temaslı tespitinde hızlı hareket edilmesi, tedavilere süratle başlanması talimatını verdik" dedi.

    İşte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın o paylaşımı

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