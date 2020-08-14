Son dakika: Bakan Fahrettin Koca'dan öğrenci ve velilere önemli uyarı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 21 Eylül'de yüz yüze eğitime başlayacak okullarla ilgili öğrenci ve velilere uyarılarda bulundu.





Çocuklarımız, gençlerimiz hayatlarından fedakârlık yapıyor. Bunu karşılıksız bırakmayın. Tedbirlere harfiyen uyun. 21 Eylülde, okullarda yüz yüze eğitime geçildiğinde, vakalar azalmış olsun. Onlara daha güvenli şartlar sunalım. Biz anne babalar, evlatlarımız kadar duyarlı olsak.. pic.twitter.com/ohKkmDHyva — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 14, 2020

Çocuklarımız, gençlerimiz hayatlarından fedakârlık yapıyor. Bunu karşılıksız bırakmayın. Tedbirlere harfiyen uyun. 21 Eylülde, okullarda yüz yüze eğitime geçildiğinde, vakalar azalmış olsun. Onlara daha güvenli şartlar sunalım. Biz anne babalar, evlatlarımız kadar duyarlı olsak.. pic.twitter.com/5TndOpTlzF — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 14, 2020

Bakan Koca yaptığı paylaşımda,ifadelerin yer verdi.