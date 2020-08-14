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    • 14.08.2020 11:01
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    Son dakika: Bakan Fahrettin Koca'dan öğrenci ve velilere önemli uyarı

    Son dakika haberine göre , hesabından 21 Eylül'de yüz yüze eğitime başlayacak okullarla ilgili öğrenci ve velilere uyarılarda bulundu.

    Bakan Koca'dan öğrenci ve velilere önemli uyarı

    , hesabından 21 Eylül'de yüz yüze eğitime başlayacak okullarla ilgili öğrenci ve velilere uyarılarda bulundu.



    Bakan Koca yaptığı paylaşımda, "Çocuklarımız, gençlerimiz hayatlarından fedakârlık yapıyor. Bunu karşılıksız bırakmayın. Tedbirlere harfiyen uyun. 21 Eylülde, okullarda yüz yüze eğitime geçildiğinde, vakalar azalmış olsun. Onlara daha güvenli şartlar sunalım. Biz anne babalar, evlatlarımız kadar duyarlı olsak." ifadelerin yer verdi.




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