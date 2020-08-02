Dünyada ölüm nedenleri arasında ilk sırada bulunan kanser, kulaktan dolma bilgilerle hayati tehdit yaratıyor. Acıbadem Maslak Hastanesi Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Yeşim Eralp kanser hakkında 10 hayati bilgiyi açıklıyor.

1- KANSER BULAŞMAZ!

Bazı kanserlerin gelişmeleri mikrobik veya virüs enfeksiyonlarıyla ilişkili olabiliyor. Ancak kanser temas veya solunum yoluyla bulaşmıyor.

2- SİZDE DE OLABİLİR

Kanserli olguların yüzde 85'inde ailede kanser geçmişi olmuyor. Üstelik ailede erken yaşta kaybedilmiş ebeveynler varsa, kanser geçmişi bilinmeyebiliyor. Dolayısıyla ailenizde kanser hikayesinin olmaması sizde de olmayacağı anlamına gelmiyor.

3- AĞRIYA DİKKAT

Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Yeşim Eralp, "Tümörün yerleştiği yere bağlı olarak ağrı hissedilebiliyor. Ancak ağrı kanserin tek bulgusu değildir. Ayrıca, her ağrı yapan tümör de habis olmayabilir" diyor.

4- BİYOPSİ GEREKLİ

Biyopsi kanserli dokunun içinden parça almak anlamına geliyor. Alınan parça patolog tarafından incelenerek kanserin tipi belirleniyor. Doğru tedavinin belirlenmesi için mutlaka biyopsi yapılması gerekiyor. Uygun şekilde ve dikkatle yapıldığında kanser yayılmıyor.

5- ÜZÜNTÜYLE ALAKASI YOK

"Stres veya endişenin kanser oluşturduğuna işaret eden bilimsel bir kanıt yoktur" diyen Tıbbi Onkoloji Eralp, ancak ciddi üzüntü ve travmaların bağışıklık sistemini olumsuz etkilediği ve vücutta fark edilmemiş bir kanser varsa, tümörün daha hızlı büyüyebileceği uyarısında bulunuyor.

6- ŞEKER TÜMÖRÜ BÜYÜTÜR

Yüksek oranda şekere karşı vücutta oluşan insülin, bazı kanserler için bir büyütücü faktör olabiliyor. Ayrıca, şeker kilo alımına yol açarak şişmanlıkla ilişkili rahim, meme ve pankreas kanseri gibi bazı kanserlerin gelişimini hızlandırabiliyor.

7- ERKEN TANI ÖNEMLİ

Mamografi taramaları ile meme kanseri daha erken evrelerde saptanıp, meme kanserine bağlı ölüm riski azaltıyor. Üstelik modern cihazlarla yapılan mamografiler eskilerine göre daha az miktarda radyasyon içeriyorlar.

8- KEMOTERAPi ÖNEMLi

Tıbbİ Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Yeşim Eralp kemoterapinin kanserli dokuyu yok edebilen ve hastalığın kanda yayılmasını engelleyen çok önemli bir tedavi yöntemi olduğuna dikkat çekti.

9- BALIK ÇOK TÜKETİLMEMELİ

Balık tüketiminin herhangi bir kanser türünü arttırdığına veya tedavi etkisini zayıflattığına dair ciddi bir bilimsel veri mevcut değil. Sadece bazı deneysel çalışmalarda; yüksek omega-3 tüketiminin kanser tedavisini olumsuz etkilediğine dair veriler var. Somon, ton ve uskumru balığı çok tüketilmemeli.

10- ALINAN VİTAMİNLERE DİKKAT

Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Yeşim Eralp antioksidan içeren vitamin ve bitkisel içerikli maddelerin kemoterapinin etkinliğini azaltabildiği uyarısında bulunuyor. A vitamini akciğer kanseri riskini artırıyor.