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    • Sağlık
    • 30.07.2020 Gazete
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    Rahim ini doğru anlayın

    Kadınlarda en sık görülen türü olan rahim kanseri, 35-55 yaş arasında sık görülüyor. Erken dönemlerde sessiz ilerliyor ve belirti vermiyor. Prof. Dr. , bu hastalıkla ilgili doğru bilinen yanlışları sıralıyor...

    Rahim kanserini doğru anlayın
    Kadınlarda en sık görülen kanser türü olan rahim ağrı kanseri, 35-55 yaş arasında sık görülüyor. Erken dönemlerde sessiz ilerliyor ve belirti vermiyor. Prof. Dr. Hüsnü Görgen, bu hastalıkla ilgili doğru bilinen yanlışları sıralıyor:

    YANLIŞ    : Nadir görülür.

    DOĞRU:     Rahim ağzı i dünyada meme, kolorektal ve akciğer kanserinden sonra 4. sırada yer alır. Dünyada her yıl yaklaşık 570 bin kişi bu hastalığa yakalanır. Gelişmemiş ülkelerde çok daha sık görülür.

    YANLIŞ:     edilemez ve önlenemez.

    DOĞRU:     Bu kanser türü, düzenli kontroller ve Pap smear testi ve testi sayesinde erken teşhis edilir. Rahim ağzı kanser taraması için 21 yaşından sonra her 3 yılda bir yaptırılması gerekir.



    YANLIŞ: Smear testi lı bir işlemdir.

    DOĞRU    : Smear testinin normal jinekolojik muayene sırasında rahim ağzına fırça sürülerek yapılan tamamen ağrısız bir işlemdir.

    YANLIŞ:     Aşı yaptırırsam kanser olmam.

    DOĞRU    : Rahim ağzı kanserinden korunmada HPV aşısı önemli rol oynar. HPV aşısının başlıca amacı rahim ağzı kanserinden, ikincisi ise genital siğillerden korunmaktır. 9 yaş ile 26 yaş arasında yaptırılabilen HPV aşısının 11-12 yaş civarında hem kız hem erkek çocuklara yaptırılması önerilir.

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