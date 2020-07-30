Rahim kanserini doğru anlayın

Kadınlarda en sık görülen kanser türü olan rahim ağrı kanseri, 35-55 yaş arasında sık görülüyor. Erken dönemlerde sessiz ilerliyor ve belirti vermiyor. Prof. Dr. Hüsnü Görgen, bu hastalıkla ilgili doğru bilinen yanlışları sıralıyor:
YANLIŞ: Nadir görülür.
DOĞRU: Rahim ağzı kanseri dünyada meme, kolorektal ve akciğer kanserinden sonra 4. sırada yer alır. Dünyada her yıl yaklaşık 570 bin kişi bu hastalığa yakalanır. Gelişmemiş ülkelerde çok daha sık görülür.
YANLIŞ: Erken teşhis edilemez ve önlenemez.
DOĞRU: Bu kanser türü, düzenli kontroller ve Pap smear testi ve HPV testi sayesinde erken teşhis edilir. Rahim ağzı kanser taraması için 21 yaşından sonra her 3 yılda bir smear testi yaptırılması gerekir.
YANLIŞ: Smear testi ağrılı bir işlemdir.
DOĞRU: Smear testinin normal jinekolojik muayene sırasında rahim ağzına fırça sürülerek yapılan tamamen ağrısız bir işlemdir.
YANLIŞ: Aşı yaptırırsam kanser olmam.
DOĞRU: Rahim ağzı kanserinden korunmada HPV aşısı önemli rol oynar. HPV aşısının başlıca amacı rahim ağzı kanserinden, ikincisi ise genital siğillerden korunmaktır. 9 yaş ile 26 yaş arasında yaptırılabilen HPV aşısının 11-12 yaş civarında hem kız hem erkek çocuklara yaptırılması önerilir.
YANLIŞ: Nadir görülür.
DOĞRU: Rahim ağzı kanseri dünyada meme, kolorektal ve akciğer kanserinden sonra 4. sırada yer alır. Dünyada her yıl yaklaşık 570 bin kişi bu hastalığa yakalanır. Gelişmemiş ülkelerde çok daha sık görülür.
YANLIŞ: Erken teşhis edilemez ve önlenemez.
DOĞRU: Bu kanser türü, düzenli kontroller ve Pap smear testi ve HPV testi sayesinde erken teşhis edilir. Rahim ağzı kanser taraması için 21 yaşından sonra her 3 yılda bir smear testi yaptırılması gerekir.
YANLIŞ: Smear testi ağrılı bir işlemdir.
DOĞRU: Smear testinin normal jinekolojik muayene sırasında rahim ağzına fırça sürülerek yapılan tamamen ağrısız bir işlemdir.
YANLIŞ: Aşı yaptırırsam kanser olmam.
DOĞRU: Rahim ağzı kanserinden korunmada HPV aşısı önemli rol oynar. HPV aşısının başlıca amacı rahim ağzı kanserinden, ikincisi ise genital siğillerden korunmaktır. 9 yaş ile 26 yaş arasında yaptırılabilen HPV aşısının 11-12 yaş civarında hem kız hem erkek çocuklara yaptırılması önerilir.