KEMİKLERE KETEN TOHUMU: Kadın vücudunda kemikler, özellikle menopozdan sonra zayıflıyor. Bunu önlemenin yolu Omega-3 içeren keten tohumunu tüketmekten geçiyor. Ispanak, semizotu gibi yeşil yapraklı sebzeler de kemikleri besliyor.