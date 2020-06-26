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    • Sağlık
    • 26.06.2020 Gazete
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    Süper gıdalar ların imdadına yetişiyor! İşte gücünüze güç katacak besinler

    Süper gıdalar ların imdadına yetişiyor. Sağlık problemlerinden korunmada doğru besinlerin tüketilmesi etkili oluyor. Uzmanlar, kadınların gücüne güç katacak besinleri açıklıyor.

    Süper gıdalar

    Sağlık problemlerinden korunmada doğru besinlerin tüketilmesi etkili oluyor. Uzmanlar, kadınların gücüne güç katacak besinleri açıklıyor.

    SAÇLARA TURP: Lif, A-B-C,K vitaminleri, potasyum, magnezyum, demir ve kalsiyum içeren turp cildi besliyor. Saç dökülmesini engelliyor. Saçlarda oluşan kepek sorununu da bitiriyor.

    KİLOLARA TARÇIN: Birçok hastalığa iyi gelen tarçın, diyabetle savaşıyor. Kilo alımını engelliyor. Yüksek oranda antioksidan içeren tarçının günde 2 çay kaşığı tüketilmesi öneriliyor.

    KEMİKLERE KETEN TOHUMU: Kadın vücudunda kemikler, özellikle menopozdan sonra zayıflıyor. Bunu önlemenin yolu Omega-3 içeren keten tohumunu tüketmekten geçiyor. Ispanak, semizotu gibi yeşil yapraklı sebzeler de kemikleri besliyor.

    GÖBEĞE AVOKADO: Tok tutan avokado, bel bölgesindeki yağları eritiyor. Günde orta boy bir avokado düzenli beslenme ve spor ile bel bölgesi yağları yakıyor.
    Haberler Sağlık Süper gıdalar kadınların imdadına yetişiyor! İşte gücünüze güç katacak besinler
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