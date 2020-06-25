Meğer hepimz yanlış biliyormuşuz! Uzmanlar uyarıyor, bu besinleri yaz aylarında tükemeyin, çünkü...
Rengarenk dondurmalar, buz gibi içecekler, milkshaler, soğuk kahveler... Bu yiyeceklerin ve içeceklerin pek çoğu yaz aylarının vazgeçilmezleri. Peki bu besinlerin yaz aylarında tüketilmemesi gerektiğini söylesek... Birazdan göreceğiniz bu liste sizi çok şaşırtacak. Tüketim alışkanlıklarınızı göz önüne alarak listeyi incelemenizde fayda var. İşte yaz aylarında asla tüketilmemesi gereken o besinler.
3- Yağlı biftek:
Görünür yağların ayıklandığı yağsız biftekler seçin ve basit, sağlıklı, ev yapımı soslarla marine edin. Bu sayede bir sürü lezzet elde edebilirsiniz. Marinasyon kas liflerini yıkmaya yardımcı olur ve et daha yumuşak hale gelir. Marinasyon için koruyucu bileşen içeren besinler: biberiye, zerdeçal, zeytinyağı ve sarımsaktır.
4- Kızarmış tavuk ve deniz ürünleri:
Bu yaz ızgara derisiz tavuk göğüs deneyin. Kızarmış ¾ bardak bir deniz ürünü yaklaşık 500 kalori eder ve 26 g yağ içerir. En sağlıklısı kızartmadan pişmiş (haşlama, fırın, ızgara vb.) olarak tüketmektir protein ve B12 kaynağıdırlar, sağlıklı bir sinir sistemi sağlar ve anemiyi (kansızlık) önlemede yardımcıdırlar. Kızarmış ürünler yüksek yağ (doymuş, trans) ve kalori içerir. Obezite, diyabet, felç ve kanser riskini arttırırlar.
5- Hamburgerler:
Hamburgerler yazın çok tercih yiyeceklerdir ancak illa da sağlıksız olmaları gerekmez. %91-94 oranında yağsız olabilen, yağsız sığır eti kullanın veya bir hindi burger ya da ev yapımı sebzeli bir hamburger köftesini tercih edin. Peyniri atlayıp burgerin içini taze marul, domates ve biraz da turşu ile süsleyebilirsiniz.