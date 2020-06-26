Haberler Galeri Güncel Hayat Eve Sığar uygulamasındaki koronavirüs haritası güncellendi! İstanbul'daki o ilçelerde endişe yaratan veriler

Hayat Eve Sığar uygulamasındaki koronavirüs haritası güncellendi! İstanbul'daki o ilçelerde endişe yaratan veriler

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın son açıklamasına göre Türkiye'de son 24 saatte 1458 kişiye Covid-19 tanısı konuldu, 21 kişi hayatını kaybetti. Koronavirüs salgınından nüfus yoğunluğuna bağlı olarak en çok etkilenen İstanbul'da, ilçelerdeki vaka sayıları henüz açıklanmazken, 'Hayat Eve Sığar' uygulaması üzerinden yayınlanan son veriler, bazı mahalle ve ilçelerdeki durumun endişe verici boyutlarda olduğunu gösteriyor. İşte koronavirüs haritasının güncel hali ve İstanbul'un ilçelerindeki son durum.

26.06.2020 09:02 - Son Güncelleme: 26.06.2020 09:08
Hayat Eve Sığar uygulamasındaki koronavirüs haritası güncellendi! İstanbul'daki o ilçelerde endişe yaratan veriler

'Hayat Eve Sığar' uygulaması üzerinden yayınlanan son veriler, İstanbul'un bazı mahalle ve ilçelerindeki durumun endişe verici boyutlarda olduğunu gözler önüne seriyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Hayat Eve Sığar uygulamasındaki koronavirüs haritası güncellendi! İstanbul'daki o ilçelerde endişe yaratan veriler

Milliyet'in haberine göre Nisan ve Mayıs'ta ülkedeki vakaların yüzde 63'ünün kümelendiği ve 'Türkiye'nin Wuhan'ı denilen megakentte, vaka sayısının en yoğun olduğu yerleşim yerlerinin başında kilometrekareye 32 bin 396 kişi düşen Bağcılar ilçesi geliyor.

Hayat Eve Sığar uygulamasındaki koronavirüs haritası güncellendi! İstanbul'daki o ilçelerde endişe yaratan veriler

BAĞCILAR

Hayat Eve Sığar uygulamasındaki koronavirüs haritası güncellendi! İstanbul'daki o ilçelerde endişe yaratan veriler

BAHÇELİEVLER
Kilometrekareye 35 bin 944 kişinin düştüğü Bahçelievler'de ise vaka sayısının yoğun olduğu anlaşılıyor.

Hayat Eve Sığar uygulamasındaki koronavirüs haritası güncellendi! İstanbul'daki o ilçelerde endişe yaratan veriler

ESENLER RİSKLİ
"Hayat Eve Sığar" uygulamasında yayınlanan risk haritasına göre İstanbul'da en sıkıntılı ilçe Esenler.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Dünyada sadece 2 benzeri var! TSK için kamikaze dronelar geliyor...
Dünyada sadece 2 benzeri var! TSK için "kamikaze drone"lar geliyor...