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Hayat Eve Sığar uygulamasındaki koronavirüs haritası güncellendi! İstanbul'daki o ilçelerde endişe yaratan veriler

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın son açıklamasına göre Türkiye'de son 24 saatte 1458 kişiye Covid-19 tanısı konuldu, 21 kişi hayatını kaybetti. Koronavirüs salgınından nüfus yoğunluğuna bağlı olarak en çok etkilenen İstanbul'da, ilçelerdeki vaka sayıları henüz açıklanmazken, 'Hayat Eve Sığar' uygulaması üzerinden yayınlanan son veriler, bazı mahalle ve ilçelerdeki durumun endişe verici boyutlarda olduğunu gösteriyor. İşte koronavirüs haritasının güncel hali ve İstanbul'un ilçelerindeki son durum.

26.06.2020 09:02 - Son Güncelleme: 26.06.2020 09:08 BU GALERİYİ PAYLAŞ





