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    • Sağlık
    • 28.05.2020 12:39
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    • 28.05.2020 12:45
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    : 'dan, ' ve ' uyarısı

    haberi... , "Risk, devam ediyor. yi 1,5 metrede tutmak için dikkatli olalım, yi kuralına uygun şekilde takalım" dedi.

    Bakan Koca'dan, 'sosyal mesafe ve maske' uyarısı

    Bakan Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıkamada, "Bugünlerde adımlarımızı ölçerek atalım. Risk, devam ediyor. Sosyal mesafeyi 1,5 metrede tutmak için dikkatli olalım, maskeyi kuralına uygun şekilde takalım. Maske ve sosyal mesafe, iki tedbir birlikteyken tam tedbirdir. Riskin nereden geleceği hiç belli olmaz. Maskeyle yetinmeyelim" ifadesini kullandı.


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