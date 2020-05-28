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    • Sağlık
    • 28.05.2020 13:52
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    • 28.05.2020 14:43
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    'dan "" paylaşımı: Ankara'nın başarısını ortaya koyuyor

    haberi... , ABD'nin Avrupa-Avrasya İlişkilerinden Sorumlu eski Dışişleri Bakan Yardımcısı Matthew Bryza'nin "Ölüm oranları da Ankara'nın başarısını ortaya koyuyor. verilerine göre 26 Mayıs itibarıyla Türkiye'de yüzde 2,8" açıklamasını Twitter'daki hesabından paylaştı.

    Bakan Koca'dan ölüm oranı açıklaması

    Koca, ABD eski Dışişleri Bakan Yardımcısı Matthew Bryza'nın, Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesine ilişkin açıklamasını kendi Twitter hesabından paylaştı. Bakan Koca, paylaşımında, "Ölüm oranları da Ankara'nın başarısını ortaya koyuyor. Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre 26 Mayıs itibarıyla Türkiye'de ölüm oranı yüzde 2,8. Bu oran İngiltere'de 14,1. İtalya'da 14,3. Fransa'da 15,5. ABD'de ise 5,9. ABD Dışişleri eski Bakan Yardımcısı Matthew Bryza" dedi.

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