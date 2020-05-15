Kawasaki hastalığı nedir? Kawasaki hastalığı belirtileri ve tedavisi

Kawasaki hastalığı sağlıkla ilgili araştırılan konuların başında yer alıyor. Özellikle küçük çocuklarda görülen bu hastalığın corona virüs vakalarıyla birlikte artış göstermesi kafalarda da soru işareti yarattı. Önemsenmesi ve mutlaka tedavinin yapılması gereken bu hastalığın nasıl belirtiler verdiği merak ediliyor. Kawasaki hastalığının teşhisinin de çok önemli olduğu, mutlaka doğru tedavinin uygulanması gerektiği vurgulanıyor.
KAWASAKİ HASTALIĞI BELİRTİLERİ NELER?
İlk aşama
- Üç günden uzun süren yüksek ateş
- Akıntı olmadan gözlerde ortaya çıkan kızarıklık
- Göğüsten bacağa kadar yayılan deride, kasıklarda ve genital bölgede kızarıklık
- El ve ayaklarda şişlik ve kızarıklık
- Özellikle boyunda büyümüş lenf bezleri
- Tahriş olmuş boğaz, ağız ve dudaklar
- Şişik ve parlak kırmızı dil (çilek görünümünde)
Bu süre zarfında kalp problemleri de ortaya çıkabilir.
İkinci aşama
- Eklem ağrısı
- İshal
- Kusma
- Karın ağrısı
- El ve ayak derisinin soyulması
- Safra kesesinin genişlemesi
- Geçici işitme kaybı
Üçüncü aşama
Hastalığın üçüncü aşamasında, komplikasyon gelişmedikçe belirtiler ve semptomlar yavaşça kaybolur. Çocukların eski enerjilerine kavuşabilmeleri ve normal görünmesi sekiz hafta kadar sürebilir.
Çocuğunuz bu semptomlardan herhangi birini gösteriyorsa doktorunuzu arayın. 1 yaşından küçük veya 5 yaşından büyük çocukların eksik semptom gösterme olasılığı daha yüksektir. Bu çocuklar; kalp hastalığı komplikasyonları riski yüksek olan Kawasaki hastalığı vakalarının yüzde 25'ini oluşturmaktadır.
KAWASAKİ HASTALIĞI TEDAVİSİ NASILDIR?
Hastalığın tedavisinde öncelikle aspirin ve yüksek dozda intravenöz immünoglobülin uygulanmaktadır. Antikor olarak da bilinen intravenöz immünoglobülin, insan kanının sıvı bölgesinden elde edilen saf plazma anlamına gelmektedir. Aspirin ve özellikle enfeksiyon tedavilerinde sıklıkla kullanılan intravenöz immünoglobülin birlikte uygulanarak iltihapların ve hastalığın hızlı ilerleme gösteren belirtilerinin azaltılması amaçlanmaktadır. Aynı zamanda, hastalığın son evresinde görülen koroner damar genişlemesinin ortaya çıkma olasılığını en aza düşürmek amacıyla da bu tedavi yöntemi uygulanmaktadır.Çoğu hasta için bu tedavinin uygulanması yeterli olmaktadır. Bununla birlikte, bazı çocukların intravenöz immünoglobülin tedavisine yanıt vermemesi nedeniyle alternatif tedavi yöntemlerine geçilmektedir. Damar içi kortikosteroid verilmesi bu yöntemlerden biridir. Özellikle koroner arter anevrizmalarında kortikosteroid sıklıkla uygulanmaktadır. Halk arasında kortizon olarak da bilinen bu tedavi yöntemi iltihapların azaltılmasına yardımcı olmaktadır.Tedavi başladıktan 24 ila 48 saat sonrasında çoğu hastada yüksek ateş gerilemektedir. Bu noktada hastalara uygulanan aspirinin dozu azaltılmaktadır. Tedavi sırasında düşük dozda da olsa aspirin verilmeye devam edilmesinin en önemli nedenlerinden biri iltihap görülen koroner arterde kan pıhtısı oluşumunun önüne geçmektir. Kalp damarlarındaki genişlemenin gerilemesi sonrası ilaç tedavisine son verilmektedir.İntravenöz immünoglobülin ve aspirin Kawasaki hastalığında etkin bir tedavi yöntemi olmasına rağmen uygulamanın bazı yan etkileri bulunmaktadır. Bazı hastalarda alerjik reaksiyonlar, baş ve kas ağrıları ile çok nadiren de olsa beyin zarı iltihabı görülebilmektedir. Aynı zamanda, intravenöz immunglobulin tedavisinin ardından çocukluk çağının rutin uygulanan aşılarının ertelenmesi gereklidir.