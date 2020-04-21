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    • Sağlık
    • 21.04.2020 Gazete
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    Prof. Dr. coronavirüste tat ve koku kaybına karşı uyardı: la test yapın

    Kulak Burun Boğaz Uzmanı Prof. Dr. , Avrupa'dan gelen son çalışmalara göre aniden ortaya çıkan koku alma kaybının Coronavirüs'e işaret edebileceğini söyledi. Prof. Dr. İsmail Koçak, “la test yapın” dedi.

    Tadınız kaçmasın

    Kulak Burun Boğaz Uzmanı Prof. Dr. , Avrupa'dan gelen son çalışmalara göre aniden ortaya çıkan koku alma kaybının Coronavirüs'e işaret edebileceğini söyledi.

    Tüm kurallara titizlikle uyulmasını isteyen Koçak, şunları söyledi: Bu durum mevsimsel değişimden de kaynaklanıyor olabilir. Biliyoruz ki bahar mevsiminin gelmesiyle beraber alerjik rinit gibi hastalıklarda da ani koku kayıpları görülebiliyor. Ancak pozitif hastalarla temas olasılığı yüksek kişilerde önemli bir erken belirti olarak değerlendirilebilir. Sağlık çalışanları, kuryeler, kasiyerler gibi temas açısından risk grubundaki kişilerde başka hiçbir neden yokken ani koku alma kaybı başlarsa mutlaka değerlendirilmeli. Evde limon, kahve, , soğan ya da herhangi alışık olduğunuz bir parfümün kokusuyla test edebilirsiniz.

    Haberler Sağlık Prof. Dr. İsmail Koçak coronavirüste tat ve koku kaybına karşı uyardı: Sarımsakla test yapın
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