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    • Sağlık
    • 19.04.2020 Gazete
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    Cep telefonları çok sayıda virüs barındıyor! Uzmanlardan 'streç filme sararak kullanın' uyarısı

    Bilim Dalı Öğretim Görevlisi Prof. Dr. ,“Cep telefonları çok sayıda virüs barındıyor. Streç filmle sarılarak kullanılmalı” dedi.

    Streç yapın!
    Tüm dünyaya yayılan Coronavirüs ile devam ediyor. Bilim Dalı Öğretim Görevlisi Prof. Dr. , Coronavirüs salgını sürecinde cep telefonlarını streç filme sararak kullanmak gerektiğini belirtiyor.



    Pullukçu, "Cep telefonlarımız hayatımızın büyük bir kısmını kapsıyor, gün içinde sürekli elimizde. Pek çok bateri ve virüs bulunduruyor. Bu süreçte telefonlarımızı doğru kullanmanın iki yolu var. Biri telefon suya dayanıklıysa, dezenfektanla temizlemek veya alkol bazlı bir mendil ile silmek. İkincisi cep telefonlarını streç film ile sarmak. Sabah streç filme sarıldıktan sonra akşam eve gidildiğinde çıkarmak yeterli olacaktır" diye konuştu.

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