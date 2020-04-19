Cep telefonları çok sayıda virüs barındıyor! Uzmanlardan 'streç filme sararak kullanın' uyarısı

Tüm dünyaya yayılan Coronavirüs ile devam ediyor. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Hüsnü Pullukçu, Coronavirüs salgını sürecinde cep telefonlarını streç filme sararak kullanmak gerektiğini belirtiyor.
Pullukçu, "Cep telefonlarımız hayatımızın büyük bir kısmını kapsıyor, gün içinde sürekli elimizde. Pek çok bateri ve virüs bulunduruyor. Bu süreçte telefonlarımızı doğru kullanmanın iki yolu var. Biri telefon suya dayanıklıysa, dezenfektanla temizlemek veya alkol bazlı bir mendil ile silmek. İkincisi cep telefonlarını streç film ile sarmak. Sabah streç filme sarıldıktan sonra akşam eve gidildiğinde çıkarmak yeterli olacaktır" diye konuştu.
Pullukçu, "Cep telefonlarımız hayatımızın büyük bir kısmını kapsıyor, gün içinde sürekli elimizde. Pek çok bateri ve virüs bulunduruyor. Bu süreçte telefonlarımızı doğru kullanmanın iki yolu var. Biri telefon suya dayanıklıysa, dezenfektanla temizlemek veya alkol bazlı bir mendil ile silmek. İkincisi cep telefonlarını streç film ile sarmak. Sabah streç filme sarıldıktan sonra akşam eve gidildiğinde çıkarmak yeterli olacaktır" diye konuştu.