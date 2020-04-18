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Türkiye'de 18 Nisan koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? Bakan Koca: Test sayısı yükseldi vaka sayısı düştü

Çin'de başlayarak dünyaya yayılan öldürücü Kovid-19 virüsü dünyayı tehdit ediyor. Ülkemizde görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında vaka sayıları günlük olarak Sağlık Bakanlığı'nın https://covid19.saglik.gov.tr/ sitesinden açıklanıyor. Bakan Koca, 18 Nisan 2020 tarihinde iyileşen hasta sayısının 10.000'in üzerine çıktığını açıkladı. Peki 18 Nisan 2020 tarihinde Kovid-19'da vaka ve vefat sayıları ne kadar oldu? İşte https://covid19.saglik.gov.tr/ sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı veriler ile Türkiye'deki gün gün koronavirüs vaka ve ölüm sayıları...

18.04.2020 20:11 - Son Güncelleme: 18.04.2020 20:11
Türkiye'de 18 Nisan koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? Bakan Koca: Test sayısı yükseldi vaka sayısı düştü

Çin'de başlayarak dünyaya yayılan öldürücü Kovid-19 virüsü dünyayı tehdit ediyor. Ülkemizde görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında vaka sayıları günlük olarak Sağlık Bakanlığı'nın https://covid19.saglik.gov.tr/ sitesinden açıklanıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Türkiye'de 18 Nisan koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? Bakan Koca: Test sayısı yükseldi vaka sayısı düştü

Bakan Koca, 18 Nisan 2020 tarihinde iyileşen hasta sayısının 10.000'in üzerine çıktığını açıkladı. Peki 18 Nisan 2020 tarihinde Kovid-19'da vaka ve vefat sayıları ne kadar oldu?

Türkiye'de 18 Nisan koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? Bakan Koca: Test sayısı yükseldi vaka sayısı düştü

İşte https://covid19.saglik.gov.tr/ sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı veriler ile Türkiye'deki gün gün koronavirüs vaka ve ölüm sayıları...

Türkiye'de 18 Nisan koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? Bakan Koca: Test sayısı yükseldi vaka sayısı düştü
Türkiye'de 18 Nisan koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? Bakan Koca: Test sayısı yükseldi vaka sayısı düştü
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