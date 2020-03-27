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virüs hastasının akciğerleri 360 derece teknolojisi ile görüntülendi!

Son dakika haberi... virüs dünyanın gündemini meşgul etmeye devam ediyor. ABD'de bulunan George Hastanesi'ndeki doktorlar, (Covid-19) hastasının akciğerlerini 360 derece teknolojisi kullanarak görüntüledi. Sanal gerçeklik görüntüsünde, koronavirüsün akciğerlerde yayılması ve verdiği hasar görüldü. İşte Koronavirüs bulunan akciğerin 3D görüntüsü...

  • Sağlık
  • 27.03.2020 13:14
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  • Son Güncelleme: 27.03.2020 13:21
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Koronalı akciğerin 3D görüntüsü

Genel olarak sağlıklı, sadece yüksek tansiyonu olan ve nakledildiği George Hastanesinde virüs teşhisi konulan 59 yaşındaki bir erkek hastanın akciğerleri 360 derece teknolojisi kullanılarak görüntüledi. Hastanenin göğüs cerrahisi doktoru Keith Mortman ve ekibi, hastanın akciğerlerinin taramasını yaparak, göğüs boşluğunu 360 derecede 3D olarak yeniden oluşturan bir sanal gerçeklik görüntüsüne dönüştürdü.

'SAĞLIKLI VE VİRÜS BULAŞMIŞ AKCİĞER DOKUSU ORTAYA ÇIKIYOR'
3D akciğer simülasyonunda, sağlıklı akciğer dokularının yarı saydam mavi renklerde, sağlıksız olanların ise yeşil renkli iltihaplı doku şeklinde olduğu görünüyor. Dr. Mortman Virüs bulaşmış anormal akciğer dokusu ile daha sağlıklı komşu akciğer dokusu arasında keskin bir fark olursa çok çabuk ortaya çıkıyor dedi. Ciğerlerdeki iltihaplanma, kana yeteri kadar oksijen taşınmasını ve karbondioksit salınımını engelliyor. Bu sebeple teşhisi konan hastalar nefes almakta güçlük çekiyor.

'İNSANLAR BU DURUMU CİDDİYE ALMALI'
Dr. Mortman, Bu, viral enfeksiyon olarak başlar, sonra akciğerlerde şiddetli iltihaplanma olur ve bu iltihap zamanla azalmazsa yara izi haline gelir. Bu sebeple hastanın nefes alması güçleşir. İnsanların bu hastalığın neler yapabileceğini anlamasını istiyorum. İnsanlar bu durumu ciddiye almalı ifadelerini kullandı.

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